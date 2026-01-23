Comando Sur exhibe despliegue militar en el Caribe

Getting your Trinity Audio player ready...

El Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos aseguró este viernes que la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear continúa liderando las operaciones marítimas en el Caribe.

El moviemiento, según explican, está dirigido a interceptar embarcaciones vinculadas a actividades ilícitas.

"Las fuerzas estadounidenses garantizan el cumplimiento de las sanciones y salvaguardan los intereses nacionales", agrega la información divulgada en sus redes sociales acompañada de videos y fotos del amplio despliegue militar.

La Operación SOUTHERN SPEAR refleja el compromiso del equipo de la Armada y el Cuerpo de Marines con el mantenimiento de la seguridad en el área del Comando Sur.

El Departamento de Estado destacó que existe "vigilancia las 24 horas del día en el hemisferio occidental".



La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear lidera los esfuerzos para garantizar la seguridad marítima e interceptar embarcaciones sospechosas de violar las sanciones en el Caribe.