EEUU reporta nueva interceptación de buque sancionado en el Caribe

Estados Unidos interceptó este jueves a otro buque petrolero en violación de la cuarentena impuesta por la administración del presidente Donald Trump a tanqueros que cargan crudo venezolano en aguas del Mar Caribe.

La operación forma parte de la Operación Southern Spear (Lanza del Sur), una iniciativa interagencial destinada a frenar actividades ilícitas en el hemisferio occidental.

En horas previas al amanecer, infantes de marina y marinos destacados en esa Fuerza de Tarea Conjunta despegaron desde el portaviones USS Gerald R. Ford (CVN 78) para interceptar y detener sin incidentes al tanquero Verónica, informó el Comando Sur en un post en X, acompañado de un video de la operación.

"El Verónica es el último petrolero en operar desafiando la cuarentena impuesta por el presidente Trump a los buques sancionados en el Caribe, lo que demuestra una vez más la eficacia de la Operación Southern Spear", subraya el comunicado.

Según la comunicación oficial, la operación se desarrolló en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Guardia Costera de EEUU (USCG) y el Departamento de Justicia.

El Comando Sur enfatizó que, conforme a las disposiciones vigentes, “el único petróleo que saldrá de Venezuela será aquel coordinado de manera adecuada y legal”.

Este sería el sexto tanquero de la llamada "flota oscura" o fantasma en ser interceptado y abordado por fuerzas estadounidenses en el Caribe desde que la operación Lanza del Sur entró en acción. La semana pasada, al menos siete buques petroleros habrían dado la vuelta para evitar ser interceptados, según información oficial.

El viernes pasado, el Comando Sur anunció el abordaje del buque Olina, cerca de Trinidad y Tobago. El asalto también se realizó desde el portaaviones USS Gerald R. Ford.

La publicación añade que el Departamento de Guerra —en cooperación con varias agencias federales— continuará tomando acciones para “terminar la actividad ilícita y restaurar la seguridad en el hemisferio occidental”.



Las autoridades señalan que esta acción confirma la efectividad continuada de Southern Spear, una operación respaldada por el poderío del Grupo Anfibio de Preparación de la Marina de EEUU, que incluye a los buques USS Iwo Jima (LHD 7), USS San Antonio (LPD 17) y USS Fort Lauderdale (LPD 28).