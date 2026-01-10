Presión a la flota fantasma sí funciona; 7 buques cambian el rumbo para no ser interceptados

Getting your Trinity Audio player ready...

La cuarentena de las fuerzas militares de Estados Unidos a buques petroleros que cargan crudo venezolano en aguas del Mar Caribe “se mantiene en pleno vigor y está resultando muy efectivo”, aseguró en su cuenta en la red social X, el portavoz principal del Pentágono Sean Parnell.

“Solo en las últimas 24 horas, al menos siete buques petroleros de la ‘flota oscura’ han dado la vuelta para evitar ser interceptados, porque saben que vamos en serio”, escribió en la noche de este viernes el también Asesor principal del Secretario de Guerra.

“Los días en que la actividad criminal campaba a sus anchas han terminado”, aseguró el portavoz.

El funcionario ratificó que el Departamento de Guerra de los Estados Unidos junto a otras agencias federales de aplicación de la ley “rastreará e interceptará todas las embarcaciones de la flota clandestina que transporten petróleo venezolano, en el momento y lugar que nosotros elijamos”.

Desde la ciudad de Doral, en Florida, Ernesto Ackerman, presidente de la organización Independent Venezuelan-American Citizens, dijo a Martí Noticias que en “26 años de chavismo no se había hecho lo que el presidente Trump hizo en seis días, no solo haber removido al dictador sino toda esta operación para interceptar los buques fantasmas”.

Según el líder comunitario venezolano, estas acciones tienen consecuencias económicas para los dueños de las compañías que operan los buques petroleros, quienes “deben estar asustados”.

Por otra parte, esta estrategia “corta directamente esa cadena nefasta que había entre Venezuela y Cuba”, que recibía gratuitamente el crudo venezolano o como intercambio de servicios.

En ese sentido, Ackerman también dijo que se cortaba el flujo hacia de Irán y China.

El veterano activista se mostró esperanzado luego de la reunión del presidente Trump con ejecutivos de la industria petrolera en la Casa Blanca.

“Si es como dice que se invertirán 100 mil millones de dólares, es nuestra oportunidad de recuperarnos rápidamente”, afirmó.

Entretanto, tras hacer un examen de imágenes satelitales de la región del Caribe, este sábado The Washington Post informó que en días recientes al menos 11 buques petroleros sancionados por Estados Unidos fueron “vistos más allá de las aguas venezolanas tras haber huido del bloqueo marítimo” de las fuerzas militares estadounidenses.

La versión en Internet del diario capitalino cita a funcionarios de la Administración que “han descrito el bloqueo a todos los petroleros sujetos a sanciones que entren o salgan de Venezuela como una vía clave para aplicar presión sobre el gobierno interino de Venezuela”.

Entre esos funcionarios, The Washington Post recoge una declaración del secretario de Estado Marco Rubio, quien “ha dicho que la ‘cuarentena’ otorga a Estados Unidos la mayor presión posible frente a Delcy Rodríguez, quien ha estado al frente del país desde la captura de Nicolás Maduro”.

Con la reciente incautación del petrolero Olina, ya suman cinco buques confiscados en las últimas semanas, como parte de esta “cuarentena”, una suerte de nueva estrategia del presidente Donald Trump para detener el trasiego ilegal de crudo venezolano a países como Irán, China, Rusia y Cuba, adversarios de los Estados Unidos.