Golpe a la flota fantasma: dos petroleros vinculados a Venezuela bajo control EEUU

Equipos tácticos de la Guardia Costera de EEUU abordaron de manera coordinada dos buques de la llamada “flota fantasma”: Bella I y Sophia, uno en el Atlántico Norte y otro en aguas internacionales cercanas al Caribe. Ambos buques habían estado atracados en Venezuela o se dirigían hacia ese país.

