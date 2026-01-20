Estados Unidos intercepta otro buque petrolero sancionado en el Caribe

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos interceptó este martes otro buque petrolero sancionado en el Mar Caribe como parte de la Operación Southern Spear (Lanza del Sur), una iniciativa interagencial destinada a frenar actividades ilícitas en el hemisferio occidental, informó el Comando Sur en un comunicado oficial.

En una acción llevada a cabo “sin incidentes”, las fuerzas militares estadounidenses, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, detuvieron al buque motor Sagitta, que —según las autoridades— operaba en violación de la cuarentena establecida por el presidente de Estados Unidos para embarcaciones sancionadas en la región.

La operación se realizó bajo los auspicios de Southern Spear, una campaña que integra a la Marina, la Guardia Costera, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional para interrumpir redes de tráfico marítimo no autorizadas asociadas al comercio de crudo venezolano y otras actividades ilícitas.

“El Departamento de Guerra es inquebrantable en su misión de aplastar la actividad ilícita en el hemisferio occidental”, señaló el Comando Sur y aclaró que "la única producción petrolera que salga de Venezuela será la que se coordine de forma adecuada y legal”.

"Reafirmamos que la seguridad del pueblo estadounidense es primordial, lo que demuestra nuestro compromiso con la seguridad y la estabilidad. Estas operaciones cuentan con el respaldo de todo el potencial de nuestro equipo de élite de la fuerza conjunta desplegado en el Caribe", agrega el comunicado.

El pasado viernes, el Comando Sur anunció el abordaje del buque Olina cerca de Trinidad y Tobago en otra acción sin incidentes realizada desde el portaviones USS Gerald R. Ford.

Tanto la interceptación del Olina como la del Sagitta se ejecutaron con apoyo de un grupo anfibio de la Marina de EEUU, que incluye a los buques USS Iwo Jima (LHD 7), USS San Antonio (LPD 17) y USS Fort Lauderdale (LPD 28), subrayó el comunicado de Southern Spear.

Funcionarios estadounidenses han defendido las medidas como una respuesta legal y coordinada para proteger la seguridad regional y garantizar el cumplimiento de sanciones vigentes, mientras que críticos han señalado posibles tensiones con otros países y disputas sobre jurisdicción marítima.