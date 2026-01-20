Hammer conversa en el Comando Sur de EEUU sobre la situación en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, sostuvo un encuentro el comandante en funciones, Lt General Evan L Pettus, del Comando Sur, para conversar sobre la situación en Cuba y el Caribe", informó en redes sociales la sede diplomática.

Hammer se reunido en los últimos días con líderes políticos y de la oposición cubana en el exilio para tratar, entre otros temas, las crisis en Cuba y la situación de los presos pollíticos y sus familiares.

En entrevista reciente con Martí Noticias, el diplomático conversó sobre cómo la llamada revolución cubana no solo ha fracacasado sino que ha traicionado al pueblo.

“Cuando los hoteles de lujo están encendidos y el resto de la ciudad está a oscuras, es evidente que el problema es la política fallida de la cúpula”, afirmó.

El jefe de la Misión aseguró además que seguirá recorriendo la isla y hablando con la gente de a pie, pese a las críticas de La Habana contra su trabajo.

“Es mi tarea como diplomático”, indicó. Asimismo, reiteró que cuenta con el respaldo total de Washington, del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio.

“Yo veo una Cuba libre. Ese día se está aproximando”, comentó.

Durante su visita a Miami, Hammer también ofreció una conferencia de prensa por el envío de ayuda humanitaria a Cuba para asistir a las poblaciones afectadas por el huracán Melissa.

"Si esto puede ser hecho sin que sea interceptado o mal utilizado por el régimen, entonces vamos a tener la oportunidad de seguir mostrando ese apoyo tangible hacia el pueblo cubano”, dijo.

"Hay que entender que esto es sumamente importante. Estos tres millones que está ofreciendo el gobierno de Estados Unidos es una ayuda muy necesitada y estoy muy orgulloso de que nuestro equipo de la embajada en Cuba pueda ser parte de este esfuerzo", agregó.