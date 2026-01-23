Trump: Estamos vigilando a Irán; una enorme flota se mueve en esa dirección

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump advirtió que una “armada” se dirige hacia Oriente Medio y que Estados Unidos está vigilando de cerca la situación en Irán.

"Hay un montón de barcos que van en esa dirección, solo por precaución. Hay una gran flota que va en esa dirección, y veremos qué sucede... Una fuerza enorme se dirige hacia Irán. Preferiría que no ocurriera nada, pero los estamos vigilando muy de cerca", declaró Trump a la prensa cuando regresaba a Estados Unidos tras participar en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

"Estamos vigilando a Irán", aseguró.

Trump afirmó que días antes logró que Irán cancelara cientos de "ejecuciones por ahorcamiento” y advirtió que una reanudación de dichas ejecuciones recibiría una respuesta más fuerte de Estados Unidos.

"El jueves evité 838 ejecuciones por ahorcamiento. Todos morían; todos estaban ahorcados, como hace miles de años. Esta es una civilización antigua. Y son gente muy inteligente. 838 personas, en su mayoría jóvenes, iban a ser ahorcadas, y dije que si las ahorcaban, recibirían un golpe más duro que nunca; así que lo que hicimos con las instalaciones nucleares de Irán parecería insignificante", comentó.

"Lo cancelaron una hora antes de que ocurriera este terrible suceso. Dijeron que lo cancelaron, no que lo retrasarían; bueno, eso fue una buena señal. Pero tenemos una flota enorme que va en esa dirección. Puede que no tengamos que usarla. Ya veremos", indicó.

Además del despliegue naval, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones contra una red de buques y empresas vinculadas al transporte de petróleo iraní en violación de sanciones previas. Las autoridades señalaron que las restricciones buscan cortar fuentes de financiamiento que puedan ser utilizadas para reprimir la disidencia.

El conflicto dentro de Irán escaló a finales de diciembre con protestas masivas contra el régimen en varias ciudades del país, impulsadas por una profunda crisis económica y un aumento de la represión estatal.

Este viernes la compañía de monitoreo, Netblocks, informó "Irán continúa sumido en un apagón nacional de internet que ya dura tres semanas, con 348 horas transcurridas y solo un ligero aumento en la conectividad general y el número de usuarios que acceden a través de túneles VPN. Existen indicios de un intento por generar tráfico falso y crear narrativas que sugieran una restauración más amplia del servicio".

Más tarde aclararon que aunque "se están estableciendo más conexiones VPN desde Irán. Sin embargo, el servicio está fuertemente filtrado y la conectividad internacional observable sigue siendo baja, lo que indica una configuración de internet con filtrado intensivo".