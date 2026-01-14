Día 16 de protestas en Irán: Régimen anuncia ejecuciones mientras EEUU advierte que tomará medidas

Getting your Trinity Audio player ready...

Las autoridades iraníes anunciaron ejecuciones y juicios expeditos contra los manifestantes detenidos por las protestas en el país, que este miércoles entran en su decimosexto día consecutivo.

"Los iraníes siguen en las calles. El régimen de la República Islámica sigue intentando matarlos. Recuerden: solo un régimen débil necesita tanta violencia para sobrevivir... EEUU está junto al pueblo de Irán y, junto a él, grita por la libertad y la democracia", denunció en X la cuenta en persa del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Ayer, el jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni-Ejei, dijo que habrá juicios rápidos y ejecuciones para los arrestados en las protestas. Activistas han advertido que algunos detenidos podrían ser ahorcados de forma inminente.

De acuerdo con la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 2.571 personas han muerto desde el inicio de la represión, una cifra que supera la de cualquier otra ola de protestas en Irán en décadas.

El Departamento de Estado criticó además la decisión de Teherán de declarar tres días de luto oficial por agentes de seguridad fallecidos durante los disturbios. “Luto por los opresores, balas para el pueblo; esta es la visión de justicia del régimen”, señalaron. No se puede “lamentar a los autores de crímenes mientras se derrama la sangre de iraníes inocentes en las calles”.

Washington acusó a las autoridades iraníes de restringir el acceso a internet para ocultar la represión, mientras mantienen canales abiertos para “difundir mentiras al mundo”.

El bloqueo de comunicaciones ya se extiende por sexto día consecutivo. “El mundo observa y conoce la verdad”, afirmó el Departamento de Estado.

HRANA estima que más de 18.000 personas han sido arrestadas desde el inicio de las protestas. El Departamento de Estado rechazó las etiquetas oficiales que califican a los manifestantes como “alborotadores” o “terroristas”, y afirmó que se trata de términos utilizados “para justificar la violencia, nada más”.

Kari Lake, asesora principal de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), envió un mensaje directo a la población iraní. “Su valentía es visible y respetada en todo el mundo”, dijo, y añadió que los manifestantes se enfrentan a “un régimen despiadado” mientras luchan “por la dignidad humana y un futuro mejor para sus hijos”.

Este martes el presidente Donald Trump dijo a los manifestantes que no dejen de protestar y tomen el control de las institucuiones.

"Patriotas iraníes, ¡Sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio", indicó el presidente.

Trump informó que había "cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes" y aseguró que "¡La ayuda está en camino!".

En una advertencia de seguridad, el gobierno estadounidense instó a sus ciudadanos a abandonar Irán de inmediato y, si es posible, a salir por tierra hacia Turquía o Armenia. El aviso menciona carreteras bloqueadas, interrupciones del transporte público, restricciones a las redes móviles, teléfonos fijos e internet, así como la cancelación o suspensión de vuelos por parte de varias aerolíneas.