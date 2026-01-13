Trump cancela reuniones con Irán y le dice a los manifestantes que "la ayuda está en camino"

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo a los manifestantes iraníes este martes que no dejen de protestar y tomen el control de las institucuiones, tras 15 días de masivas manifestaciones en el país.

"Patriotas iraníes, ¡Sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio", indicó el presidente.

Trump informó que había "cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes" y aseguró que "¡La ayuda está en camino!"

Las declaraciones se producen mientras continúan las protestas a nivel nacional en Irán, y tras la salida de numerosos informes sobre la severa y sangrienta represión de los manifestantes.

Este martes el Departamento de Estado de Estados Unidos precisó que más de 10.000 manifestantes han sido arrestados y varios condenados a muerte. Organizaciones de derechos humanos reportan centenares de fallecidos.

"Más de 10.600 iraníes han sido arrestados por el régimen de la República Islámica simplemente por exigir sus derechos fundamentales", detalló en un mensaje en la red social X, la cuenta persa del Departamento de Estado de Estados Unidos e hizo referencia al caso de Erfan Soltani, un hombre de 26 años arrestado durante el levantamiento nacional, al que las autoridades iraníes lo sentenciaron a muerte sin acceso a una defensa.

EEUU instó a la comunidad internacional a no permanecer en silencio "ante las nefastas acciones del régimen de la República Islámica".