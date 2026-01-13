Protestas masivas en Irán: Más de 10 mil detenidos y ola de ejecuciones contra manifestantes

Getting your Trinity Audio player ready...

Las masivas manifestaciones en Irán alcanzaron ya su decimoquinto día en medio de cortes casi totales de internet, interrupciones de comunicaciones satelitales y un aumento de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con activistas y testigos.

"Más de 10.600 iraníes han sido arrestados por el régimen de la República Islámica simplemente por exigir sus derechos básicos. Entre ellos se encuentra Erfaneh Soltani, de 26 años, cuya sentencia de muerte está programada para el 14 de enero", informó en X la cuenta en persa del Departamento de Estado de Estados Unidos.

"En esta ocasión, el régimen de la República Islámica ni siquiera se molestó en realizar su habitual juicio simulado de diez minutos; Erfaneh fue condenada a muerte sin ningún proceso legal ni abogado defensor. Erfaneh es el primer manifestante condenado a muerte, pero no será el último; la ola de ejecuciones contra estos manifestantes ha comenzado oficialmente", agrega el comunicado.

EEUU instó a la comunidad internacional a no permanecer en silencio "ante las nefastas acciones del régimen de la República Islámica".

En un video difundido el lunes, el director ejecutivo de Human Rights Watch, Philippe Bolopion, advirtió sobre una “emergencia” por la represión en curso y pidió una intervención urgente de la comunidad internacional. “Desde hace varios días, las autoridades de Irán han estado tratando de suprimir las noticias bloqueando Internet”, dijo, y agregó que la organización recibe “informes muy preocupantes sobre asesinatos generalizados de manifestantes”.

Bolopion expresó además su “profunda preocupación” por miles de detenidos acusados de moharebeh (enemigo de Dios), un cargo que conlleva la pena de muerte en Irán, e instó al Consejo de Seguridad de la ONU y al Consejo de Derechos Humanos a debatir de inmediato la situación y “enviar un mensaje muy enérgico” a Teherán.

El número exacto de muertos sigue siendo incierto. Grupos de derechos humanos con redes en el país estiman centenares de fallecidos. Los hospitales en varias ciudades permanecen abarrotados, mientras las familias buscan a detenidos y desaparecidos en medio del caos.

Netblocks reportó "más de 108 horas desde que Irán introdujo un cierre nacional de Internet que deja a los iraníes aislados del resto del mundo y entre sí".



En la publicación, compartida en la noche del lunes, el grupo de monitoreo de tráfico global recordó que "los derechos a la libertad de expresión y de reunión son inviolables y deben protegerse".

Trump impone aranceles a países que comercien con Irán

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que cualquier país que comercie con Irán enfrentará un arancel del 25% en todas sus transacciones con Estados Unidos.

"A partir de ahora, cualquier país que comercie con la República Islámica de Irán estará obligado a pagar un arancel del 25% sobre todas las transacciones con los Estados Unidos de América. Esta orden es definitiva e inapelable", escribió Trump en Truth Social.

Países como Brasil, China, Rusia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos figuran entre los socios comerciales de Teherán.

Funcionarios estadounidenses señalaron que el presidente sigue de cerca los acontecimientos y evalúa “un sólido conjunto de opciones”.

La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, explicó que la diplomacia es la primera opción, pero que Trump “no teme usar opciones militares cuando lo considere necesario”.