Trump sobre el asesinato de manifestantes en Irán: EEUU está considerando "opciones serias"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaban analizando "muy seriamente" el asesinato de manifestantes en Irán por parte de las autoridades de la República Islámica en medio de las masivas manifestaciones en todo el país.

"Estamos analizando esto muy seriamente, el ejército [estadounidense] lo está analizando. Y estamos considerando algunas opciones muy sólidas. Tomaremos una decisión", aseguró el presidente este domingo a bordo del Air Force One.

Según la organización de derechos humanos Human Rights Activist New Agency (HRANA), más de 500 personas han muerto durante las protestas, que entran ya en su tercera semana,

"Esta gente [de la República Islámica] es violenta; si se les llama líderes, no sé si realmente lo son o si simplemente gobiernan mediante la violencia... Algunos manifestantes murieron en la estampida. Eran muchos. Y a algunos les dispararon. Estamos recibiendo un informe completo. Recibo informes cada hora. Y vamos a tomar una decisión", agregó el presidente.

Trump también aseguró, en respuesta a las preguntas de los periodistas, que están planeando una reunión con los líderes de la oposición en Irán.

"Podríamos reunirnos con ellos. Es decir, se está planeando una reunión. Pero es posible que tengamos que tomar medidas debido a lo que suceda antes de la reunión. Pero se está planeando", comentó en declaraciones citadas por VOA.

La semana pasada Trump comentó que la República Islámica "no lo está haciendo bien... Lo están haciendo muy mal. Y les he hecho saber que si empiezan a matar gente, lo cual suelen hacer durante sus levantamientos —tienen muchos levantamientos—, si lo hacen, los castigaremos con mucha severidad", aseguró.

La comunidad internacional condena la represión en Irán

Altos funcionarios y figuras políticas europeas también están condenando la represión contra el pueblo iraní. Entre ellos, Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, quien anunció la prohibición de la presencia de todos los diplomáticos y representantes de la República Islámica de Irán en los edificios del organismo.

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó por su parte el uso excesivo de la fuerza y pidió a las autoridades de la República Islámica que restablezcan las comunicaciones de Internet y de telefonía móvil lo antes posible.

También el primer ministro sueco, Olav Kristersson, lanzó duras críticas por la violencia contra manifestantes pacíficos ejercida por las autoridades y calificó de "horribles" los informes sobre las muertes de los iraníes que protestan.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, dijo que su gobierno sentía una profunda preocupación por los acontecimientos de los últimos días en Irán.

María Corina Machado, también dedicó un mensaje en X a los manifestantes iraníes. "Mi profundo respeto al valiente pueblo de Irán que a esta hora permanece protestando en las calles de más de 100 ciudades de ese país, a pesar de la brutal represión que enfrentan".

"Los iraníes rechazan el hambre y la opresión a la que han estado sometidos durante años por parte de un régimen autoritario, un régimen que se infiltró en América Latina para asociarse con sistemas criminales como el chavismo en Venezuela", insistió la Premio Nobel de la Paz.



En medio de la escalada de violencia, las autoridades han cortado las comunicaciones. El apagón de internet ha alcanzado las 96 horas, según NetBlocks.

"El internet fijo, los datos móviles y las llamadas están desactivados, mientras que otros medios de comunicación también están siendo atacados cada vez más”, precisaron.

Desde el pasado jueves, la conectividad se redujo a alrededor del 1% del tráfico habitual.