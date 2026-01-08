Trump al pueblo iraní: "No hay nada como la libertad"

Getting your Trinity Audio player ready...

En el duodécimo día de protestas y huelgas a nivel nacional en Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a la República Islámica sobre el riesgo de matar a manifestantes.

La República Islámica "no lo está haciendo bien... Lo están haciendo muy mal. Y les he hecho saber que si empiezan a matar gente, lo cual suelen hacer durante sus levantamientos —tienen muchos levantamientos—, si lo hacen, los castigaremos con mucha severidad", aseguró.

Las protestas populares contra la República Islámica de Irán se han extendido por todo el país con marchas simultáneas, cierres de comercios y reportes de enfrentamientos en varias provincias.

"La multitud [de las protestas] es tan grande que ha habido una estampida. Ha habido tres estampidas y ha habido muertos. Y no estoy seguro de poder responsabilizar necesariamente a nadie por ello. Pero saben, y se les ha dicho con mucha firmeza, incluso con más firmeza de la que les digo ahora, que si hacen esto, van a pagar un alto precio", dijo Trump.

Cuando le preguntaron si tenía un mensaje para el pueblo iraní, el presidente estadounidense respondió: "Solo puedo decirles que tienen que creer firmemente en la libertad. No hay nada como la libertad. Son un pueblo valiente".