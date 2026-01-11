Getting your Trinity Audio player ready...

En medio del apagón cibernético decretado por el régimen iraní, organismos de derechos humanos reportan un incremento de la represión contra las revueltas populares, con saldo de más de 500 muertos y 10 mil detenidos.



Lo que comenzó a fines de diciembre con reclamos por el costo de vida y la devaluación de la moneda, se ha convertido en un clamor por el fin del gobierno teocrático instaurado tras la Revolución Islámica de 1979.

La Agencia de Noticias de Derechos Humanos de Irán (HRANA) reporta que desde que las autoridades de Teherán ordenaron el viernes tumbar la internet, en su intento de invisibilizar la magnitud de las revueltas, se ha incrementado el uso de fuerza letal contra los millones de ciudadanos que están en las calles y ya se habla de una masacre.

Al grito de “¡Muerte al Ayatolá!, los manifestantes ondean banderas de la era anterior a 1979, con la figura de un león en el centro, que fue sustituida al instaurarse la república islámica, mientras que mujeres desafiantes se quitan sus velos y queman fotos de Alí Khamenei.





Desde el exilio, Reza Pahlavi, hijo del depuesto sha, envió un mensaje de aliento al pueblo en busca de un cambio de régimen.

“Sepan que no están solos. Sus compatriotas en todo el mundo están alzando la voz con orgullo, y seguramente ven imágenes de su numerosa y extendida presencia a través de la pantalla de televisión. El mundo entero apoya hoy su revolución nacional y admira su valentía. En particular, el presidente Trump, como líder del mundo libre, ha observado atentamente su indescriptible valentía y ha anunciado que está dispuesto a ayudarlos. No abandonen las calles. Mi corazón está con ustedes. Sé que pronto estaré a su lado”, dijo el heredero del monarca iraní a través de su cuenta en la red social X.

En su red Truth Social, el presidente Donald Trump había dicho el sábado que “Irán está buscando libertad, quizás como nunca antes. Los Estados Unidos están listos para ayudar”, mientras que Kari Lake, directora de la Agencia de Medios Globales (USAGM), reafirmó el apoyo de Washington al pueblo persa.



“Al pueblo de Irán: Su valentía es evidente y admirada en todo el mundo. Se enfrentan a un régimen despiadado que intenta silenciar la voz de su nación, mientras ustedes luchan por la dignidad humana y un futuro mejor para sus hijos. Estados Unidos apoya sus justas demandas de libertad, justicia y un futuro más prometedor”, escribió Kari Lake en X.

Según The New York Times, Trump ha estado evaluando con sus asesores diversas opciones contra Irán, aunque, de acuerdo con sus fuentes, aún no se ha tomado una decisión definitiva.



Por otro lado, el canciller israelí, Gideon Saar, pidió este domingo a la Unión Europea que declare a la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista, en medio de la brutal represión.



Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró, a la luz de los acontecimientos, que Irán a Israel volverán a ser aliados.



Y la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, también dedicó un mensaje en X a los manifestantes iraníes.

“Mi profundo respeto al valiente pueblo de Irán, que a esta hora permanece protestando en las calles de más de 100 ciudades de ese país, a pesar de la brutal represión que enfrentan. Los iraníes rechazan el hambre y la opresión a la que han estado sometidos durante años por parte de un régimen autoritario, un régimen que se infiltró en América Latina para asociarse con sistemas criminales, como el chavismo en Venezuela”, dijo Machado.



“Nuestra hora se acerca. Muy pronto, los pueblos de Irán y Venezuela seremos libres”, concluyó la opositora venezolana.