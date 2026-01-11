Destacan trabajo de Martí Noticias en cobertura sobre captura de Maduro y protestas en Irán

Getting your Trinity Audio player ready...

El trabajo realizado por Martí Noticias en todas sus plataformas tras la operación militar que capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fue destacado por Kari Lake, asesora principal de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM, por sus siglas en inglés).

En una entrevista para Fox News Digital, la funcionaria aseguró que apenas supo de la situación en Venezuela y la “valentía de nuestros militares”, llamó “por teléfono al equipo de Miami que gestiona nuestra oficina”, en referencia a la Oficina de Transmisiones a Cuba, que supervisa Radio Martí.

Minutos después de las 2 de la madrugada del 3 de enero, las plataformas de los Martí comenzaron a difundir las informaciones que iban trascendiendo desde Venezuela, mediante una transmisión por sus cuentas en las redes sociales, además del servicio de radio en onda corta y media, y por internet.

Lake dijo que mientras se desarrollaban los acontecimientos en Venezuela, los Martí “lo estaban cubriendo en español para la gente en Cuba, y además tenemos afiliados en todo el Caribe.

“Estamos tomando nuestra transmisión y difundiéndola, impulsándola, para que más personas en Cuba puedan escucharla”, aseguró.

En la medida que se conocían detalles del operativo militar, la programación de la emisora se fue expandiendo e incorporando voces autorizadas de expertos militares, analistas políticos y sobre todo, periodistas y testigos desde Venezuela, a través de programas de debate y análisis, y noticieros en vivo.

“Cuando la gente en Cuba escucha que Maduro ha sido derrocado, eso les da esperanza de que ellos también algún día puedan tener esa libertad. Queremos ver personas levantándose y diciendo: queremos libertad. Por eso hemos estado realizando una cobertura increíble e ininterrumpida”, afirmó Lake.

Como parte de la estrategia de la USAGM para incrementar contenidos sobre las protestas populares en Irán, la emisora también está desempeñando un papel fundamental en la transmisión de información veraz a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua sobre el tema, con actualizaciones diarias.

“Este es un momento verdaderamente histórico y la gente en Cuba sabe lo que está ocurriendo en Venezuela. La gente en Cuba ahora sabe lo que está pasando en Irán y viceversa. Irán también se da cuenta de lo que ocurrió en Venezuela y de lo que ha ocurrido en Cuba. Es impresionante”, destacó.

De acuerdo con Lake, tras el estallido de protestas en Irán, la USAGM actuó con rapidez para ampliar la cobertura a través del servicio en persa de Voice of America, aumentando de manera significativa la programación de televisión vía satélite dirigida al público en Irán.

Para la otrora presentadora de TV y periodista existen elementos en común entre lo que sucede en Irán y en Venezuela. Es por ello que la agencia gubernamental de medios también ha difundido información sobre lo que está ocurriendo en el país sudamericano entre la población iraní.

“La gente en Irán está muy interesada de lo que ocurrió en Venezuela, y por eso utilizamos nuestra Oficina de Transmisiones hacia Cuba y los servicios en idioma persa. Estamos asegurándonos de que las personas que viven bajo estos regímenes se den cuenta de que los pueblos se están levantando”, señaló.

La USAGM mantiene su compromiso de informar y conectar a personas de todo el mundo en apoyo de la libertad y la democracia, proporcionando noticias y contenidos precisos, objetivos y completos, especialmente en países totalitarios donde no existe prensa libre.