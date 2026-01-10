Así fue la captura de Nicolás Maduro (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

La madrugada del 3 de enero de 2026 estremeció a los venezolanos, que vieron estupefactos cómo las explosiones sacudieron a Caracas y otros estados del país.



Para millones de personas en Venezuela y el mundo, el estruendo fulminante llegaba con la esperanza de que finalmente se materializara la captura de Nicolás Maduro.



Los ataques en las instalaciones militares clave y el sobrevuelo de más de un centenar de aviones finalmente cobró sentido cuando el presidente de los Estados Unidos confirmó que la cúpula del régimen narcoterrorista había sido decapitada, tras la extracción del líder del Cártel de los Soles, y su esposa, Cilia Flores.



Un comunicado oficial de los líderes chavistas condenó "la gravísima agresión militar” y reconocía el impacto en "las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira".



El presidente Trump, en su cuenta en la red social Truth Social, celebró el éxito de lo que denominó como “un ataque a gran escala” efectuado por la acción combinada de las fuerzas del orden de Estados Unidos.



Martí Noticias transmitió en vivo la conferencia de prensa donde el presidente Trump y altos funcionarios revelaron algunos detalles de la denominada “Operación Determinación Absoluta”.



Los congresistas cubanoamericanos hablaron ese mismo día sobre el impacto de este operativo en los destinos de millones de cubanos y venezolanos.



Los representantes de importantes comunidades de exiliados, que huyeron del castrismo y el chavismo, celebraron sin titubeos, la acción militar y la determinación del presidente Trump y el Secretario de Estado Marco Rubio.



La imagen de Maduro y su esposa esposados, y en total sumisión a las tropas estadounidenses, conmocionó a millones de víctimas del totalitarismo en el continente.



La esperanza de libertad y democracia para Venezuela y Cuba comenzó a tomar forma esa madrugada del 3 de enero.