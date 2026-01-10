Teherán corta Internet y despliega efectivos de Hezbolá y milicianos iraquíes

Getting your Trinity Audio player ready...

La respuesta del régimen de la República Islámica de Irán ante el empuje de los manifestantes ha sido cortar el Internet, desatar la violencia contra el pueblo y acusar a "alborotadores extranjeros", denunció en las últimas horas el gobierno estadounidense.

En la jornada número 13 de las protestas, el régimen de la República Islámica ha desplegado terroristas de Hezbolá y milicianos iraquíes para reprimir las protestas pacíficas, informó el Departamento de Estado en su servicio persa.

Por su parte, el Ejército de Irán dijo este sábado que llegará hasta el final para proteger el interés nacional y desarticular lo que considera una "conspiración" orquestada por Estados Unidos e Israel.

"El enemigo, con otra conspiración, apoyada por el régimen sionista criminal y asesino de niños, y grupos terroristas y hostiles, busca perturbar el orden y la paz de las ciudades y la seguridad pública del país", afirmá un llamado del Ejército iraní.

En un comunicado recogido por la agencia de noticias semioficial Tasnim. el Ejército de la República Islámica llama a la nación iraní a frustrar los complots del enemigo manteniendo la vigilancia y la inteligencia nacionales y, manteniendo al mismo tiempo la unidad y la cohesión", añade el comunicado.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, HRANA, con sede en Estados Unidos, estima que al menos 65 personas han muerto. pero fuentes médicas dijeron el viernes a la revista 'Time' que la cifra de manifestantes fallecidos ronda los 217.

HRANA asegura que 2.311 han sido arrestadas desde que comenzaron las protestas el 28 de diciembre.

Corte de Internet

Según los reportes más recientes de Cloudflare Radar y organizaciones como NetBlocks, Irán se mantiene en un apagón nacional de Internet que ya supera las 48 horas.

El corte comenzó el 8 de enero, desconectando al país completamente del internet global. Cloudflare clasifica el incidente como "government directed" (dirigido por el gobierno), en medio de las protestas masivas.

La medida busca limitar severamente la comunicación, coordinación de manifestaciones y la cobertura internacional de los eventos.

Este blackout, una táctica recurrente del régimen para controlar la información durante crisis.