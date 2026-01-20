EEUU apoya libre acceso de los iraníes a internet tras bloqueo del régimen

Getting your Trinity Audio player ready...

El gobierno de EEUU expresó este martes su apoyo al libre acceso del pueblo de Irán al internet, luego de reportarse un bloqueo total a la conectividad de los iraníes por parte del régimen del Ayatolá Alí Jamenei, tras más de 20 días de protestas callejeras por todo el país.

En una publicación en X, la Oficina de Asuntos del Medio Oriente del Departamento de Estado recordó que la “Licencia General D-2 contempla exenciones a las sanciones para internet, las comunicaciones y la tecnología que permiten a los iraníes mantenerse conectados”.

“La presión máxima se dirige contra el régimen iraní, no contra el pueblo iraní. El acceso a internet posibilita la libertad de expresión y revela la verdad. El régimen iraní intenta bloquearlo porque tiene miedo. Seguiremos apoyando el acceso a internet”, escribió la Oficina en la red social.

La Licencia General D-2 es una autorización de OFAC para facilitar ciertos tipos de exportaciones que estarían prohibidas por las sanciones estadounidenses al régimen iraní, con la finalidad de apoyar la libertad de acceso a internet y el flujo de información para los iraníes.

Bajo esta licencia, ciertos servicios, programas y equipos relacionados con comunicaciones pueden exportarse, reexportarse o ponerse a disposición en Irán sin necesidad de una licencia específica adicional, siempre y cuando cumplan requisitos determinados.

Este domingo varios canales de la televisión satelital estatal de Irán fueron hackeados para transmitir dos videos, uno de un mensaje del príncipe heredero Reza Pahlavi desde el exilio y otro de supuestas fuerzas de seguridad que afirmaban haber “depuesto las armas y jurado lealtad al pueblo”.

De acuerdo con la agencia AP, en el mensaje televisado Pahlavi se dirigía a los militares. “Ustedes son el ejército nacional de Irán, no el ejército de la República Islámica. Tienen el deber de proteger sus propias vidas. No les queda mucho tiempo. Únanse al pueblo lo antes posible”, les dijo.

La compañía de monitoreo de internet, NetBlocks, reporta más de 280 horas de apagón de internet en el país. "La nación de más de 90 millones de habitantes permanece aislada un día más, impidiendo que familiares y amigos se comuniquen con sus seres queridos. Mientras tanto, el tráfico en algunas plataformas apunta a una estrategia emergente de listas blancas", dijeron.

En los últimos meses de 2025 y principios de 2026, el conflicto dentro de Irán escaló con protestas masivas contra el régimen, impulsadas por una profunda crisis económica y represión estatal. El presidente Trump apoyó a los manifestantes, instándolos a “seguir protestando.

Trump compartió en su cuenta en la red Truth Social una cita del analista estadounidense Marc Thiessen, quien le vaticinó a la cadena de noticias Fox News que el mandatario republicano “visitará un Irán libre” antes de que acabe su segundo mandato.

Thiessen hizo un recuento de los posibles cambios geopolíticos en el Medio Oriente bajo la Administración Trump. “Imagina si esto sucede, en Siria el régimen de Bashar al-Assad se acabó, Hezbolá eliminado, Hamás destruido, Irán un país libre y democrático”, destacó.

Las recientes protestas en Irán se originaron por la represión violenta del régimen contra manifestantes pacíficos y el profundo malestar social acumulado. La crisis económica, marcada por inflación, desempleo y corrupción, agravó el descontento popular.