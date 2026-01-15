G7 amenaza con nuevas sanciones a Irán si continúa la represión contra los manifestantes

Getting your Trinity Audio player ready...

Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 advirtieron este jueves que están dispuestos a imponer “medidas restrictivas adicionales” contra la República Islámica de Irán si persiste la represión contra los manifestantes, al tiempo que expresaron su “profunda preocupación” por el elevado número de muertos y heridos desde que comenzaron las protestas en el país a finales de diciembre.

En una declaración conjunta, los jefes de la diplomacia de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos —junto al alto representante de la Unión Europea— dijeron que el pueblo iraní “afirma valientemente su legítima aspiración a una vida mejor, dignidad y libertad”, y condenaron “el uso deliberado de la violencia y el asesinato de manifestantes, las detenciones arbitrarias y las tácticas de intimidación” por parte de las fuerzas de seguridad.

"Nos oponemos firmemente a la intensificación de la brutal represión ejercida por las autoridades iraníes contra el pueblo iraní, que ha expresado valientemente sus legítimas aspiraciones a una vida mejor, dignidad y libertad, desde finales de diciembre de 2025", dijeron.

"Instamos a las autoridades iraníes a que ejerzan plena moderación, se abstengan de la violencia y defiendan los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos de Irán, incluidos los derechos a la libertad de expresión, a buscar, recibir y difundir información, y la libertad de asociación y de reunión pacífica, sin temor a represalias", agrega el comunicado.

Las protestas entraron en su decimoctavo día consecurtivo, mientras las autoridades mantenían un cierre casi total de Internet.

"El apagón de internet en Irán ha superado las 156 horas, a medida que el silencio se profundiza tras una brutal represión. Mientras tanto, el vacío de información en línea está dando lugar a la proliferación de cuentas pro-régimen, falsificaciones de IA y otras agendas", advirtió en X la compañía de monitoreo NetBlocks.

De acuerdo con la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 2.586 personas han muerto durante la represión.

La madrugada del jueves, Irán cerró su espacio aéreo durante varias horas sin ofrecer explicaciones, una medida que ya había adoptado en episodios previos de tensión con Israel y durante la guerra de 12 días de junio.

El miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que le habían indicado “de buena fuente” que los planes de ejecuciones en Irán se habían detenido. “Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando, se han detenido”, comentó.

En días recientes, Trump había asegurado a los manifestantes iraníes que “la ayuda está en camino” y que su administración “actuaría en consecuencia”.

La cuenta en persa del Departamento de Estado de EEUU alertó hoy que "los iraníes lo han arriesgado todo para exigir libertad y justicia. La respuesta del gobierno ha sido una violencia despiadada. Por si fuera poco, el gobierno ahora también amenaza con violencia contra los países vecinos, así como contra los intereses y activos estadounidenses en la región".

Asimismo, indicaron que el régimen iraní ha empleado tecnología de drones militares contra manifestantes pacíficos.

"Estos drones se utilizan para identificar, rastrear y perseguir a personas para que las fuerzas de seguridad puedan arrestarlas. El régimen de la República Islámica considera a los ciudadanos iraníes como combatientes enemigos y les declara la guerra. El mundo ve lo que este régimen está haciendo, y esto no será olvidado".

Medios israelíes informaron que, en los últimos días, se habrían transferido millones de dólares a cuentas en Dubái.

En Washington, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que su departamento está monitoreando transferencias de dinero y capital fuera de Irán por parte de altos funcionarios.

“Rastreamos el dinero. Ya sea que se transfiera a través del sistema bancario o de activos digitales, lo rastrearemos”, dijo.