Contactos de La Habana con enemigos de EEUU son interés de Seguridad Nacional para Washington

Representantes de Rusia y China fueron recibidos por Díaz Canel y el general Raúl Castro.
Los recientes acercamientos entre el régimen de La Habana y representantes de Rusia y China han encendido las alarmas en Estados Unidos, que considera estos movimientos como una cuestión de seguridad nacional.

Los recientes contactos del régimen de La Habana con representantes de Rusia y China preocupan a los Estados Unidos como un asunto de Seguridad Nacional, afirmaron a Martí Noticias fuentes del gobierno estadounidense.

En una declaración solicitada por nuestro periodista Mario J. Pentón, a raíz de la visita a Cuba del ministro del Interior de Rusia, Vladimir Kolokoltsev, y del encuentro del gobernante Miguel Díaz-Canel con el embajador chino Hua Xin, el Departamento de Estado dijo que son movimientos de interés para la Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Específicamente, expresaron la importancia para Estados Unidos de que Cuba "sea dirigida de manera competente por un gobierno democrático".

Otro requisito crucial para la actual Administración Trump es que la isla cuente con un gobierno "que se niegue a albergar los servicios militares y de inteligencia de nuestros adversarios".

El general Raúl Castro saluda al ministro del Interior de la Federación de Rusia, General de la Policía Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev.
El ministro del Interior de Rusia, inició el martes una visita oficial a Cuba, su segunda en poco más de dos años, con una agenda de reuniones bilaterales con las autoridades cubanas, en particular con su homólogo el General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, titular del Interior del régimen, el general Raúl Castro y su sucesor Díaz-Canel.

Su visita destaca como el primer viaje de una delegación del más alto nivel de Rusia desde el despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe, la incautación de varios buques petroleros de la flota fantasma venezolana y el operativo de Estados Unidos para capturar y extraer de Caracas al dictador venezolano Nicolás Maduro, en el que murieron 32 militares cubanos.

El embajador chino Hua Xin fue recibido en la sede de la Presidencia de Cuba.
Por otra parte, de la reunión del embajador chino con Díaz-Canel sólo trascendió que ambas partes evaluaron la cooperación bilateral y el interés común "de acelerar la construcción de la Comunidad de Futuro Compartido entre ambos países".

Representantes de China fueron recibidos por Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez.
