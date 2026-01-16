Identifican a tres cubanos acusados de terrorismo en Lituania

Getting your Trinity Audio player ready...

La fiscalía lituana ha identificado a tres cubanos dentro de un grupo de seis extranjeros acusados de "terrorismo" por planear el ataque a un proveedor militar privado que presta ayuda a Ucrania, según informaron las autoridades de ese país el viernes.

"Los acusados tienen diversas nacionalidades: un ciudadano español, un ciudadano con doble nacionalidad española y colombiana, y ciudadanos de Colombia, Cuba, Rusia y Bielorrusia", declaró Arturas Urbelis, fiscal jefe del Departamento de Investigación del Crimen Organizado y la Corrupción, en declaraciones que cita la cadena pública LRT.

Se han emitido órdenes de detención internacionales los cubanos: Alexeis Pecora, nacido en 1991; y Oemis Romagoza Durruthy, con doble nacionalidad cubana y rusa, nacido en 1991.

Mayra Eukaris De La Lastra Nistal, con doble nacionalidad cubana y española, nacida en 1965.

La Fiscalía General informó que los sospechosos están acusados de participar en un grupo terrorista, intentar cometer un acto terrorista y financiar el terrorismo en septiembre de 2024 en la ciudad de Siauliai.

La fiscalía indicó que las actividades del grupo podrían haber sido coordinadas desde Rusia por ciudadanos cubanos y colombianos vinculados a la agencia de inteligencia militar rusa, el GRU.

“Los datos de la investigación preliminar de Lituania proporcionan motivos razonables para sospechar que el intento de sabotaje en Šiauliai se llevó a cabo por orden y en beneficio del GRU de Rusia”, declaró la fiscalía.

El cargo más grave es participación en un grupo terrorista organizado, que conlleva una pena de prisión de cinco a quince años según el código penal lituano.