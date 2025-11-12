Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Audiovisuales Martí

“Los lituanos y los cubanos están unidos por la experiencia de luchar por la libertad y la democracia”, Kęstutis Budrys

“Los lituanos y los cubanos están unidos por la experiencia de luchar por la libertad y la democracia”, Kęstutis Budrys
Embed
“Los lituanos y los cubanos están unidos por la experiencia de luchar por la libertad y la democracia”, Kęstutis Budrys

No media source currently available

0:00 0:05:12 0:00
Enlace directo

“Confío en que un día toda Cuba se liberará de los comunistas” dijo el Ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Su Excelencia Kęstutis Budrys, en la entrega de la Medalla de la Libertad Truman-Reagan a José Daniel Ferrer, otorgada en el 2020 por la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG