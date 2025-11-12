“Los lituanos y los cubanos están unidos por la experiencia de luchar por la libertad y la democracia”, Kęstutis Budrys

“Confío en que un día toda Cuba se liberará de los comunistas” dijo el Ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Su Excelencia Kęstutis Budrys, en la entrega de la Medalla de la Libertad Truman-Reagan a José Daniel Ferrer, otorgada en el 2020 por la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo.