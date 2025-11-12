“Los lituanos y los cubanos están unidos por la experiencia de luchar por la libertad y la democracia”, Kęstutis Budrys
“Confío en que un día toda Cuba se liberará de los comunistas” dijo el Ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Su Excelencia Kęstutis Budrys, en la entrega de la Medalla de la Libertad Truman-Reagan a José Daniel Ferrer, otorgada en el 2020 por la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo.
Episodios
noviembre 11, 2025
“Es un enorme honor su presencia” subsecretario de Estado Christopher Landau
noviembre 01, 2025
Residentes de Río Cauto sortean las inundaciones de Melissa
octubre 30, 2025
Continúan las inundaciones tras el paso del huracán Melissa
octubre 29, 2025
Inundaciones en Cuba por el paso de Melissa
