Parlamento Europeo aprueba enmienda que busca romper acuerdo entre Cuba y la Unión Europea

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una enmienda propuesta por los diputados Mariusz Kaminski y Carlo Fidanza para poner fin al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) con Cuba.

El polaco Kaminski y el italiano Fidanza, miembros del grupo de Conservadores y Reformistas de Europa, alegaron en su propuesta que “regímenes malignos como la dictadura comunista cubana no deben disfrutar de los privilegios de un acuerdo de cooperación con la UE”.

La iniciativa fue incluida durante la presentación del informe anual sobre la implementación de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea y fue aprobada por 331 votos a favor, 241 en contra y 63 abstenciones.

La enmienda enfatiza en el envío de mercenarios por parte de la dictadura de La Habana para combatir en la invasión rusa a Ucrania y sitúa a Cuba junto a Venezuela y Nicaragua, como “regímenes autoritarios estrechamente vinculados a Moscú y Minsk”, a los que se acusa de recibir apoyo político y económico de Rusia y de afectar la seguridad europea, en particular en el contexto de la agresión del Kremlin contra Ucrania.

El texto también reitera las preocupaciones del Parlamento Europeo por el deterioro de los derechos humanos, la represión contra la oposición, las restricciones a la prensa independiente y a la sociedad civil, incompatibles con una relación de cooperación privilegiada con la UE.

La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), organización que desde hace años mantiene una campaña activa contra el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, tuvo un papel fundamental en la adopción de esta enmienda, la cual calificó como una victoria estratégica fundamental en la lucha por la libertad de la isla.

“Europa ha escuchado y ha actuado. No se puede seguir financiando ni legitimando a un régimen que actúa como brazo ejecutor del imperialismo ruso en Ucrania mientras oprime a su propio pueblo. La iniciativa de los eurodiputados Kaminski y Fidanza valida nuestra denuncia: el Acuerdo PDCA es insostenible moral y políticamente. Los fondos y la cooperación europea no pueden servir para oxigenar a una dictadura criminal que exporta violencia”, declaró la ARC en un comunicado.

La agrupación con sede en Miami agradece y respalda la firmeza de los eurodiputados del grupo ECR y reitera su compromiso de continuar trabajando sin descanso en todos los foros internacionales.

“Este paso en el Parlamento Europeo envía un mensaje claro a La Habana: la impunidad ha terminado y la comunidad democrática internacional no será cómplice de sus crímenes de lesa humanidad”, agrega el texto.

La pasada semana, en una audiencia celebrada en Bruselas y titulada “Mercenarios cubanos en la agresión rusa contra Ucrania”, se denunció el reclutamiento y despliegue de militares de la isla para combatir junto a las fuerzas rusas y se reclamó un cambio de 180 grados en en la política de la Unión Europea hacia La Habana, incluida la suspensión del PDCA.