Federica Mogherini, figura clave en el acercamiento UE-Cuba, interrogada por caso de corrupción

Getting your Trinity Audio player ready...

La exJefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, pieza clave en el acercamiento del bloque comunitario al régimen cubano, fue detenida para ser interrogada junto a otros dos sospechosos como parte de una investigación por corrupción.

En el momento de su detención, Mogherini se desempeñaba como rectora del Colegio de Europa.

Medios europeos informan que la diplomática italiana fue puesta en libertad y no se han presentado cargos en su contra en un caso que pretende esclarecer sospechas de favoritismo y presunto fraude en el uso de fondos en la institución académica que dirige desde el 2020.

Mogherini y su acercamiento a Cuba

Durante su mandato como Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, entre 2014 y 2019, Mogherini impulsó el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de la Unión Europea y la dictadura comunista en 2016.

Tras la firma del nuevo acuerdo, se derogaba la Posición Común, promovida por el gobierno del español José María Aznar en 1996 y que condicionaba las relaciones entre el Bloque y Cuba al respeto a los Derechos Humanos y el retorno a la democracia.

Federica Mogherini visitó Cuba y se reunió con el canciller Bruno Rodríguez, quien la consideraba una “querida amiga”. En diversas ocasiones, opositores cubanos denunciaron la complicidad de la funcionaria con el régimen de La Habana.

Uno de sus mayores críticos desde el exilio cubano en Miami, en Florida, ha sido Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia cubana, que agrupa a más de 50 organizaciones dentro y fuera de Cuba.

En conversación con Martí Noticias, Gutiérrez-Boronat aseguró que “Mogherini fue clave no solo en lograr el subsidio siniestro de Europa a la dictadura castrista, sino también la arquitecta de algo mucho más vil, presentarla como una democracia diferente”.

El activista se refirió a declaraciones de la diplomática en las que aseguraba que Cuba era una democracia de Partido único. “Esto tuvo el inmoral objetivo de distorsionar la realidad y disfrazar la realidad de la represión cruel contra el pueblo cubano”, apuntó.

Antes de ser la jefa de la diplomacia europea, Mogherini había sido ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de la República Italiana y diputada al Parlamento Italiano.