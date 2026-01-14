Enlaces de accesibilidad

EEUU pausará trámites de visas de inmigrantes de 75 países

La Administración Trump siempre pondrá a Estados Unidos primero”, dijo el Departamento de Estado. (Imagen de referencia)
Sumario

  • El Departamento de Estado de EEUU pausará el procesamiento de visas de inmigrantes de 75 países a partir del 21 de enero.
  • La suspensión afecta a países cuyos nacionales, según el gobierno, reciben asistencia social en niveles inaceptables al llegar a EEUU.
  • La medida busca garantizar que los nuevos inmigrantes “no se conviertan en cargas públicas para Estados Unidos”.
El Departamento de Estado anunció que pausará el próximo 21 de enero el procesamiento de visas de inmigrantes procedentes de 75 países, cuyos nacionales “reciben asistencia social del pueblo estadounidense en niveles inaceptables” al llegar a EEUU.

De acuerdo con una publicación en la red social X, “la suspensión se mantendrá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraerán riqueza del pueblo estadounidense”.

Hasta el momento, ha trascendido que entre los países afectados por la decisión están Somalia, Haití, Irán y Eritrea, “cuyos inmigrantes a menudo se convierten en cargas públicas para Estados Unidos tras su llegada”, dice el texto.

“Estamos trabajando para garantizar que la generosidad del pueblo estadounidense no vuelva a ser abusada. La Administración Trump siempre pondrá a Estados Unidos primero”, refiere el comunicado.

La medida no afectaría a los solicitantes de visas de turismo, negocio, estudiantes y trabajo.

(Noticia en desarrollo)

