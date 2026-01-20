Ministro del Interior ruso llega a Cuba en medio de tensiones entre La Habana y Washington

Getting your Trinity Audio player ready...

El ministro del Interior de Rusia, Vladimir Kolokoltsev, inició este martes una visita oficial a Cuba, su segunda en poco más de dos años.

Kolokoltsev fue recibido en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana por el General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, titular del Interior del régimen, y el embajador ruso en La Habana Víctor Koronelli.

Durante su visita, Kolokoltsev sostendrá una serie de reuniones bilaterales con las autoridades cubanas y participará en actividades conmemorativas, dijo la Embajada rusa en sus redes sociales, junto a un video del arribo del alto funcionario a la isla.



Álvarez Casas acompañó al visitante a colocar una ofrenda floral en el Mausoleo al Soldado Internacionalista Soviético, inaugurado en 1978, en San Antonio de los Baños, por el entonces ministro de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro, en el aniversario 60 del Ejército Rojo, informaron medios oficiales.

Esta es la segunda vez que el general Kolokoltsev visita la isla de manera oficial y el primer viaje de una delegación del más alto nivel de Rusia desde el operativo de Estados Unidos para capturar y extraer de Caracas al dictador venezolano Nicolás Maduro, en el que murieron 32 militares cubanos.

En noviembre del 2023, Kolokoltsev se reunió con Raúl Castro, y con el gobernante designado Miguel Díaz-Canel, para iniciar negociaciones sobre cooperación bilateral en materia policial, según trascendió en aquel momento.

El primer viaje de Kolokoltsev se produjo también en medio del escándalo internacional por la presencia de mercenarios cubanos dentro de las filas rusas en su agresión a Ucrania y las revelaciones por parte del régimen de una supuesta red ilegal de reclutamiento de combatientes en la isla.

Un año después, fue el general Álvarez Casas, ministro del Interior cubano, quien viajó a Moscú para suscribir con Kolokoltsev un acuerdo que incluía “fortalecer la lucha contra la delincuencia, el intercambio de experiencias y la formación de personal para asumir esa misión”, de acuerdo con los medios oficiales de ambas naciones.