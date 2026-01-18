Milei invitado a la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza impulsada por Trump

Getting your Trinity Audio player ready...

El mandatario argentino Javier Milei anunció que recibió una invitación formal del presidente estadounidense Donald Trump para integrar la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza (Board of Peace), un organismo internacional creado por Washington para supervisar la formación del nuevo Gobierno de Gaza y la implementación de la segunda fase del plan de paz estadounidense.



Milei confirmó públicamente la invitación a través de su cuenta de X, donde calificó el gesto como un “honor” y reafirmó su alineamiento con Estados Unidos e Israel.

Destacó, además, que Argentina “estará siempre del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, defienden la vida y la propiedad, y promueven la paz y la libertad”. Su incorporación se dará en calidad de miembro fundador.



La Junta Ejecutiva forma parte del esquema diseñado por la administración Trump para avanzar hacia la estabilización política y la reconstrucción del enclave palestino tras el alto el fuego de 2025. El plan contempla la creación de un gobierno de tecnócratas palestinos sin vínculos con Hamás, cuyo desarme constituye uno de los pilares centrales del proyecto.

Otros líderes que fueron invitados

La estructura de la Junta Ejecutiva propuesta por Washington incluye a figuras políticas y diplomáticas de alto perfil, entre ellas el exprimer ministro del Reino Unido Tony Blair, el secretario de Estado de EEUU Marco Rubio, el enviado especial de EEUU para Oriente Medio Steve Witkoff, el asesor cercano a Trump y uno de los arquitectos del plan, Jared Kushner, y el exministro de Exteriores de Bulgaria Nickolay Mladenov.



Además, Estados Unidos extendió invitaciones a diversos líderes internacionales para integrarse como miembros fundadores o consejeros, destacándose el caso de miembros fundadores invitados como el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, y el propio Milei.

Entre los consejeros invitados se cuentan Abdel Fattah al-Sissi, presidente de Egipto -una invitación que estaría aún "en evaluación", según un reporte del diario español El Mundo-; Mark Carney, primer ministro de Canadá, y Santiago Peña, presidente de Paraguay.



La administración Trump también hizo llegar invitaciones a Italia, Pakistán y Jordania, cuyos líderes manifestaron haber sido contactados para incorporarse al Board of Peace. Italia aseguró estar dispuesta a contribuir al desarrollo del plan de paz, mientras que Pakistán subrayó que su prioridad es la búsqueda de una solución duradera al conflicto palestino.



La Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza será responsable de supervisar la transición política y la puesta en marcha del nuevo gobierno gazatí. Sus funciones abarcan desde el seguimiento del plan de reconstrucción, la movilización de inversiones internacionales y la articulación diplomática, hasta la coordinación con la futura Fuerza Internacional de Estabilización, un contingente anunciado por Washington que operará bajo mandato de la ONU.



El anuncio de esta estructura se produjo en el marco de la segunda fase del plan de paz estadounidense, dentro de un escenario regional marcado por la necesidad de consolidar un equilibrio político tras años de conflicto y crisis humanitaria.