Llegó la hora de Andy Cruz 

Breve, pero meteórica. Así ha sido la carrera del cubano Andy Cruz, a quien le bastaron apenas seis peleas como profesional para recibir la oportunidad de combatir por un título mundial.

Cruz (6-0, 3 nocauts) se medirá este sábado en el Fontainebleau de Las Vegas al actual campeón del peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el californiano Raymond Muratalla (23-0, 17 KOs).

Para el estadounidense, esta será su primera defensa del título que consiguió el pasado 10 de mayo, al vencer por decisión unánime al ruso Zaur Abdullaev.

Por su parte, Cruz viene de derrotar por nocaut técnico en el quinto round al japonés Hironori Mishiro el 14 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York, convirtiéndose en el retador obligatorio de la corona de la FIB.

Para ambos púgiles, el combate significará un escalón crucial en el intento de dominar por completo las 135 libras, más allá de la FIB.

El panorama de la división está muy abierto, ya que el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Shakur Stevenson, subirá a las 140 libras la próxima semana para enfrentar a Teófimo López.

Gervonta Davis, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tuvo una orden de arresto emitida la semana pasada en relación con acusaciones de violencia doméstica, y es probable que pronto haya una decisión que lo despojaría del cinturón.

Sólo Abdullah Mason, monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), planea mantenerse en el peso ligero para defender la corona que obtuvo el 22 de noviembre pasado, al vencer por unanimidad a Sam Noakes.

A simple vista, podría verse a Muratalla como el gran favorito, a juzgar por su mayor experiencia en el pugilismo rentado.

Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que el mejor boxeo del cubano, campeón olímpico en Tokio'21, superará a la más amplia trayectoria del californiano.

El veterano columnista Eric Raskin, del portal Boxing Scene, asegura que Muratalla no tiene herramientas para vencer a Cruz, a quien considera un púgil de habilidades y talentos excepcionales.

“Muratalla es un buen boxeador. Tiene una pegada bastante fuerte, con 17 nocauts en sus 23 victorias. Es razonablemente versátil. Pero todo lo que hace ya lo hemos visto hacer a miles de boxeadores antes que él”, escribió Raskin, quien estableció una comparación entre ambos peleadores como si se trataran de mariscales de campo en el football americano.

“(Muratalla) es como un quarterback que hace los pases necesarios y no te hará perder el partido. Es como Matt Hasselbeck. Cruz es, en comparación, como Patrick Mahomes. Esto no significa que vaya a ser el mejor boxeador de su generación ni que vaya a entrar en la conversación de los mejores de todos los tiempos, pero sus capacidades son únicas. Hay elementos únicos en la forma de pelear del cubano”, insistió el especialista.

Por su parte, Nate Marrero, de The Ring Magazine, estima que si Cruz utiliza el jab para mantener la distancia o preparar su recto de derecha, podrá destronar a su rival.

“Si Cruz logra neutralizar el jab de Muratalla, contragolpeándolo con su recto de derecha, ayudará a que la ofensiva del campeón reinante sea mucho más predecible. Esto también puede abrirle la puerta para tener éxito con otras armas clave, como su uppercut de derecha”, analizó Marrero.

El juego de pies de Cruz y su capacidad para manejar la distancia también serán vitales para su éxito. Depende mucho de ellos para salir del rango, y si consigue que Muratalla se exceda en sus ataques, su movilidad podría ayudarle a tender trampas y conectar golpes de poder que le permitan controlar la pelea y colocarse en posición de ganar su primer título mundial.

“Sí, este será el séptimo combate profesional de Cruz. Pero es uno de los mejores boxeadores aficionados de su generación, al igual que Lomachenko, quien también cuenta con una destacada trayectoria amateur”, escribió el analista Mark Lelinwalla, editor de DAZN News, el canal que transmitirá la pelea.

“Con esa trayectoria y su medalla de oro olímpica, la prometedora sensación cubana podría convertirse en el nuevo campeón mundial de peso ligero de la FIB con una victoria contundente el sábado por la noche. Sin embargo, los méritos de Muratalla prometen que será una pelea difícil”, agregó Lelinwalla.

“Aun así, Cruz sin duda tiene las herramientas y el talento para hacerse con el título, y DAZN News le otorga una ventaja de 2 a 1 para que su meteórica carrera culmine con la corona”, concluyó el análisis.