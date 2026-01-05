Cuatro cubanos incluidos entre los 100 mejores boxeadores del mundo  

Getting your Trinity Audio player ready...

Cuatro boxeadores cubanos fueron incluidos entre los 100 mejores de la actualidad, según el ranking dado a conocer por ESPN al finalizar el año 2025.

El escalafón lo encabeza el estadounidense Terence Crawford, 38, campeón supermediano de la OMB, FIB y AMB, quien anunció sorpresivamente su retiro en diciembre pasado, tres meses después de derrotar por unanimidad al mexicano Saúl “Canelo” Alvarez en pelea unificadora del peso supermediano.

Crawford, ubicado en el puesto tres en el 2024, se va con récord invicto de 42-0 y 31 nocauts.

David Morrell en el escalón 46

De los cubanos, el mejor establecido es el peso mediano David Morrell, quien vio un retroceso en su carrera en el 2025, tras haber finalizado el 2024 en el puesto 17.

Morrell, con récord de 12 triunfos, nueve por la vía rápida, y una derrota, cerró el año en el lugar 46, tras perder por unanimidad ante David Benavidez en febrero y vencer por votación dividida Imam Khataev en julio.

Ahora se espera que se enfrente a Callum Smith a principios de 2026, en lo que promete ser una pelea entretenida.

Erislandy Lara en el puesto 60

A sus 42 años, el veterano Erislandy Lara es el campeón mundial de mayor edad.

En su único combate del año, Lara (32-3-3, 19 KOs) derrotó por decisión unánime al venezolano Johan González el 6 de diciembre y retuvo su corona del peso mediano de la AMB.

El zurdo bajó cinco lugares en relación con el ranking del 2024.

Lara tenía previsto enfrentarse a Janibek Alimkhanuly, campeón de la OMB y la FIB, en una pelea de unificación de títulos, pero el kazajo dio positivo por una sustancia prohibida pocos días antes del combate.

Tras perder la oportunidad de enfrentarse a Alimkhanuly, ahora debe esperar que otra pelea de unificación de títulos se materialice en 2026.

Andy Cruz sube del 93 al 64

Cuatro escalones más atrás, en el lugar 64, aparece el peso ligero matancero Andy Cruz, invicto en seis combates como profesional, tres de ellos definidos antes del límite.

Cruz estaba rankeado en el sitial 93 del 2024 y el 24 de enero irá a su primera oportunidad por un título mundial, cuando enfrente al campeón de la FIB Raymond Muratalla (23-0-17 KOs).

Osleys Iglesias entra al top 100 por primera vez

Apodado “El Tornado”, el habanero Osleys Iglesias entra por primera vez al top 100 y figura en el lugar 93.

Invicto en 14 combates, con 13 nocauts, dominó con facilidad al ruso Vladimir Shishkin, antes de noquearlo en el octavo round de la pelea disputada en septiembre.

Sin mucho ruido, el zurdo de fuerte pegada se encamina hacia una contienda por la corona del peso supermediano de la FIB, que quedó vacante tras el retiro de Crawdford.

Su próximo rival podría ser el mismísimo Canelo, luego de que la FIB ordenara un combate con Iglesias, quien aparece como número uno del ranking en esa organización.

Sin embargo, el mexicano ha dicho que no regresará al cuadrilátero hasta septiembre, así que habría que ver si el cubano consigue otro rival antes que eso, para seguir engordando su palmarés.