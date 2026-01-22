Vecinos de El Cano, en La Habana, protestan por los apagones

Getting your Trinity Audio player ready...

Residentes de El Cano, en La Lisa, La Habana, protestaron el miércoles tras nueve horas sin suministro eléctrico.

“Ya no se podía más, todo el día sin luz y los niños lloraban por hambre y cómo ibas a hacer comida si no tenía electricidad", dijo a Martí Noticias Enilda, una vecina de la zona.

Según su testimonio, los manifestantes se reunieron en el parque de la iglesia y poco después fue restablecido el servicio: “Salió todo el mundo para el parque, la iglesia de El Cano que es en el medio, y al poquito rato enseguida la pusieron”.

En el municipio Diez de Octubre, la activista Dunia Medina informó que en Santo Suárez los cortes eléctricos impiden el uso de los cajeros automáticos.

"Las personas esperamos que pusieran la corriente, los cajeros estuvieron sin trabajar”.

En Guanabacoa, la activista Yamilka Lafita reportó que los apagones duran entre 9 y 10 horas y que existen dificultades con otros suministros: “Las colas para obtener gasolina o petróleo son de 3 cuatro cuadras, a no ser los servicentros que se paga en dólares. El gas no entra hace más de 3 meses y así vamos”, apuntó.

En Cárdenas, Matanzas, Odalis Armenteros comunicó que la falta de bombeo eléctrico dejó a la zona sin agua durante tres días y que, incluso en áreas cercanas al hospital, se han retomado los cortes.

"Ayer empezaron a quitarla de nuevo, la quitan a las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche y a veces es hasta las 2 de la madrugada. Hay zonas que están hasta más de 24 horas sin corriente”.

La Unión Eléctrica pronostica para este jueves 22 de enero un déficit de 1.745 megawatt, tras los 2000 megawatt registrados el miércoles.

En la localidad de Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba, Maidolis Perdomo confirmó el incremento de las afectaciones: “ya los apagones son de 18 a 20 horas. La miseria se ha incrementado más, hay más hambre, hay más necesidad en el pueblo”, dijo.