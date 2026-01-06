Liberan a los 12 detenidos por protesta en Maqueicito, Guantánamo

Getting your Trinity Audio player ready...

Tras 48 días encarceladas, las doce personas detenidas por la protesta del 6 de noviembre en la pequeña comunidad rural Maqueicito, del municipio guantanamero Paraguay, fueron puestas en libertad el 24 de diciembre pasado, con multas de hasta 10 mil pesos.

Los residentes de la localidad salieron a las calles para pedir el restablecimiento del agua y la electricidad tras diez días sin esos servicios.

Videos divulgados en redes sociales mostraron a manifestantes, quemando gomas y exigiendo la atención de las autoridades.

Los sancionados son Maciel Diéguez, Walter Diéguez, Yordano Leiva, Pedro Roberto Sarmiento Almaguer, Diosvany Salazar y otros siete. Todos con cinco mil pesos, excepto Salazar al que le impusieron 10 mil pesos.

“Además, me quitaron el teléfono por solo salir tres minutos a la protesta por la corriente, filmé un video, pero no lo subí a las redes. Me fui enseguida para mi casa. Después quemaron gomas”, relató a Martí Noticias.

“Tuve que pagar la multa porque de lo contrario iba preso. Conmigo fue con el que más represalia tomaron. Estuve siete días siendo interrogado en Operaciones [cuartel provincial de la policía política en Guantánamo]. Estuve en el Combinado de Guantánamo en prisión provisional por 22 días”.

Una entrevistada por Martí Noticias, que pidió el anonimato, dijo que el fuego en las gomas de autos se hizo solo para advertir que los vehiculos no pasaran por el lugar donde se encontraba la multitud reunida, en casi completa oscuridad.

En poblados cercanos como La Sombrilla, también en el municipio Paraguay, y en el barrio Ho Chi Minh de la capital guantanamera, se desarrollaron protestas. De igual modo en los barrios santiagueros de Altamira y El Carmen y en El Guajiral de Mayarí, en Holguín. Todos por la inacción de las autoridades para restaurar los servicios dañados por el huracán. Martí Noticias no ha podido confirmar si se reportan detenidos por esas demostraciones populares.

El cruce por las provincias orientales del Huracán Melissa incrementó los cortes de luz, la crisis sanitaria, y el deterioro de los servicios públicos, a la vez que espoleó protestas locales que las fuerzas policiales reprimieron con celeridad.

No hay un registro preciso de cuántas personas están presas o con medidas preventivas por haber participado en protestas ocurridas en los años posteriores al 2021.