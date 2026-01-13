Cubalex denuncia 199 violaciones de derechos humanos en Cuba durante diciembre de 2025

Getting your Trinity Audio player ready...

La organización de asesoría legal Cubalex reportó en su informe de diciembre de 2025 un total de 199 violaciones de derechos humanos, que se tradujeron en 460 incidentes represivos distribuidos en todas las provincias de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud.

El documento destaca un aumento en la inseguridad ciudadana y la violencia social en el país.

"Continuó aumentando la inseguridad y la violencia; se pudieron documentar al menos 91 hechos de violencia, sobre todo robos, asaltos y maltratos infantiles. Se registraron al menos 13 homicidios, entre ellos cuatro mujeres y dos menores de edad", dijo a Martí Noticias Alain Espinosa, abogado de Cubalex.

El informe detalla que al menos 177 personas (134 hombres y 43 mujeres) fueron víctimas directas de violaciones a sus derechos fundamentales.

Entre los nombres con mayor recurrencia de abusos figuran los presos políticos Yosvany Rosell García Caso y Leoncio Rodríguez Ponce. La mayor concentración de incidentes ocurrió el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, jornada en la que se reportó la cuarta parte de las violaciones del mes, afectando a 40 activistas y periodistas.

Los métodos represivos más comunes identificados incluyeron 75 casos de violaciones contra presos políticos, 34 operativos de vigilancia y 31 restricciones ilegales a la movilidad.

En el ámbito penitenciario, se documentaron condiciones críticas por falta de alimentación y atención médica, además de represalias contra internos que denuncian su situación.

Sobre el uso del sistema judicial como herramienta de control, Alain Espinosa explicó a Radio Martí:

"El uso desmedido del delito de propaganda contra el orden constitucional para criminalizar derechos como la asociación o la libertad de expresión estuvo expuesto de manera muy grande en diciembre, con condenas que oscilan entre 7 y 10 años de privación de libertad".

El abogado también denunció prácticas específicas dentro de las cárceles contra quienes ejercen formas de protesta:

"Destacamos el uso de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes a las personas que se colocan en huelga de hambre. Muchas veces son esposados, aislados y se le niega la información a la familia, a la cual se manipula tratando de violar la voluntad de la persona privada de libertad".

Finalmente, Cubalex advirtió que el marco legal vigente funciona como un instrumento de castigo y que la tendencia represiva persiste en los primeros días de enero de 2026, citando como ejemplo las acciones recientes contra las Damas de Blanco.