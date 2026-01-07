2025, un año crítico para los derechos humanos en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El año 2025 terminó como uno de los más difíciles para el pueblo cubano, marcado por el agravamiento de la crisis socioeconómica y una represión cada vez más extendida contra cualquier forma de disenso, tanto en las calles como en el espacio digital.

En declaraciones a Martí Noticias, Yaxis Cires, jefe de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, advirtió que el régimen cubano respondió al descontento social generalizando el castigo y la persecución contra sus ciudadanos.

“El año recién finalizado ha sido uno de los peores para el pueblo cubano desde todos los puntos de vista”, afirmó Cires, al señalar que el Gobierno ha optado por penalizar cualquier expresión de inconformidad, ya sea mediante protestas pacíficas o publicaciones en redes sociales.

Según explicó, la situación genera una profunda preocupación de cara a 2026. A su juicio, la combinación de una crisis económica cada vez más profunda y un contexto internacional desfavorable para el régimen podría traducirse en un aumento del control interno y la represión “en medio de un estado de paranoia total”.

Cires subrayó que la sociedad civil reclama un cambio de actitud por parte del poder, con reformas políticas, económicas y sociales que alivien la situación de la población y garanticen el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Sin embargo, consideró que no existen señales de que el régimen esté dispuesto a avanzar en esa dirección.

De acuerdo con la organización, en 2025 se registraron en Cuba al menos 3.179 acciones represivas contra la población civil, mientras que más de 800 presos políticos permanecen en las cárceles del país.

El informe precisa que desde 2021 se han contabilizado más de 26.200 acciones represivas, lo que refleja un patrón sostenido de violencia institucional. Solo en 2025 se documentaron 529 detenciones arbitrarias de corta duración, que afectaron de manera significativa a mujeres. Las provincias con mayor número de casos fueron La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba.

Durante el mes de diciembre, la red de observadores del OCDH registró al menos 279 acciones represivas, incluidas 21 detenciones arbitrarias y más de 250 casos de otros abusos, como amenazas, citaciones policiales y restricciones de movimiento.

“La represión se administra como política de Estado, mientras no se buscan soluciones reales para los problemas de la gente”, señaló la organización, que advirtió que el objetivo del régimen parece ser imponer el silencio y la resignación a la ciudadanía.

El Observatorio también alertó a la comunidad internacional sobre la necesidad de mantener la presión diplomática y política para evitar escenarios aún más extremos en el año que comienza, ante el riesgo de que el Gobierno cubano profundice su estrategia represiva como mecanismo de control social.