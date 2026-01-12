Getting your Trinity Audio player ready...

El exilio cubano en Miami reaccionó con apoyo y satisfacción al mensaje enviado este domingo por el presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre la culminación del acuerdo petrolero entre Venezuela y Cuba.



Yuniel Pereira, exiliado de ese país, apoyó esta declaración desde una manifestación en La Pequeña Habana, en Miami. “Estoy de acuerdo con eso porque toda esa gente se han robado el petróleo de Venezuela para ellos mismo… le cogieron toneladas de oro a Maduro…más dinero para Cuba porque no le han dado al pueblo nada”, dijo el exiliado cubano Yuniel Pereira.



Activistas de la comunidad cubano estadounidense coincidieron en que la medida debió haberse tomado hace mucho tiempo para evitar proporcionarle financiamiento al régimen de La Habana.

Ariel Bori, asistente a esta manifestación, dijo que en Cuba deben estar preparados por lo que pueda suceder tras el arresto de Nicolás Maduro en territorio venezolano, ocurrido hace una semana.



“Ellos tienen que estar preparados… vamos por ellos más más temprano que tarde espero que sea más temprano y no se van a escapar… nosotros agradecemos mucho [a Donald) Trump] lo que está haciendo”, señaló Bori.



Para ellos, se trata de un paso firme por parte de la administración Trump en la dirección de aumentar la presión sobre el régimen cubano y limitar los recursos que permiten su permanencia en el poder, así lo dijo a Martí Noticias Roxana Évora, otra de las manifestantes.



“Me parece que estamos viendo el fin de la dictadura, ellos no van a poder subsistir”, afirmó.



Miembros de otras comunidades se unieron a este apoyo de los cubanos exiliados. Luz Pérez, ciudadana colombiana, dijo que es una medida que puede acabar con la violación de derechos humanos de regímenes de la región.



Los manifestantes aseguran que durante décadas el gobierno cubano ha dependido de este apoyo petrolero, que no ha beneficiado a la población, sino al aparato de control político y represivo. Por eso, consideran que Trump envió este domingo un mensaje claro de que la comunidad internacional no puede seguir respaldando a un sistema que mantiene presos políticos, limita libertades y reprime a la disidencia.