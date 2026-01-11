Opositores y activistas cubanos opinan sobre advertencia de Trump al régimen

Getting your Trinity Audio player ready...

Las declaraciones de este domingo del presidente Donald Trump recomendando al régimen de La Habana “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde" luego del corte del suministro petrolero generaron reacciones divididas entre los cubanos asentados dentro y fuera de la isla.

“Es una advertencia clara y necesaria la que acaba de hacerle el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al régimen criminal imperante en Cuba. También ha dicho que cero petróleos, cero recursos para el régimen castrocomunista”, aplaudió el recién excarcelado líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, exiliado en Estados Unidos.

Ferrer señaló que México continúa enviando petróleo a Cuba, por lo que “deben tomarse las necesarias medidas para que Claudia Sheinbaum no se convierta en la tercera madrina de la tiranía cubana”, como antes lo fueron la Unión Soviética y Venezuela.

“El régimen debe de comprender que es hora de un acuerdo y, sobre todo, ese acuerdo es con el pueblo cubano que quiere vivir en libertad, en democracia y que quiere vivir con bienestar, con dignidad. Es hora ya de que comience liberando a todos los presos políticos y facilitando una rápida transición a la democracia, que es lo único posible para salvar a nuestra patria del abismo en que el castrocomunismo la ha hundido”, recalcó el opositor.

El mandatario estadounidense aseguró en un mensaje difundido en su cuenta de Truth Social que Cuba dependió durante años del petróleo y los recursos financieros provenientes de Venezuela, apoyo que habría sido correspondido mediante servicios de seguridad prestados por La Habana a los gobiernos chavistas.

Pero esa etapa ha llegado a su fin, aseveró el presidente: Venezuela ya no requiere la protección "de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años".

Trump sostuvo que Estados Unidos, poseedor de lo que describió como "el ejército más poderoso del mundo" asumirá ahora la protección de Venezuela, "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba".

Ante la demanda de Trump al régimen de llegar a un acuerdo, el coordinador general del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, opinó “que el acuerdo fundamental debe ser con y hacia los cubanos, los de fuera y los de dentro”.

“En esa dirección, parece excelente ese llamado. Condicionarlo al suministro de petróleo, ya eso es una responsabilidad del gobierno cubano, responsabilidad en tres direcciones: Primero, haber definido la nación y un país por un conflicto permanente con los Estados Unidos; ahí tenemos la consecuencia. Segundo, querer desarrollar un modelo social, un modelo político montado en los recursos de otros países; y tercero, montar un proyecto contra los cubanos que no estuvieran de acuerdo con el proyecto del gobierno cubano. Aquí tenemos las tres responsabilidades del gobierno cubano que nos ha metido en lo que yo denomino una trampa geopolítica”.

“Cuba cada vez más aislada, sin capacidad de generar sus recursos, que se conecte con la realidad y abra la conversación con todos los cubanos para darle una solución definitiva y soberana a la situación fundamental y estructural en que nos ha metido durante 67 años”, sostuvo el también politólogo, residente en la capital cubana.

En discrepancia con Cuesta Morúa, el historiador y periodista independiente Boris González Arenas, desde La Habana, considera que los pueblos que viven en dictaduras necesitan de ayuda para deshacerse de ellas.

“El mensaje de Donald Trump urgiendo a la dictadura cubana a negociar antes de que sea demasiado tarde, tiene muchas razones, primero, porque se produce una semana después del sensacional arresto de Nicolás Maduro en su búnker, allá en Venezuela, en el cual se pone, de manera más que evidente, la superioridad militar, la superioridad intelectual y la superioridad material de los Estados Unidos”.

Críticos a la acción ejecutada por las fuerzas estadounidenses en la nación suramericana, creen que en ella no se cumplió el principio de no intervención que prohíbe el uso de la fuerza salvo por legítima defensa o mandato del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Se produce con dictaduras que llevan muchas décadas lastimando a sus pueblos, muchas décadas infligiendo mucho dolor a sus pueblos y, entonces, la superioridad que también se pone de manifiesto en esta acción es la superioridad moral”, explicó González Arenas.

Dentro de la isla, algunos sectores, incluso de los que desean un cambio de sistema, rechazan cualquier tipo de acción militar o bombardeo debido al riesgo para la población civil.

“En los últimos días se han esgrimido, digamos, dos argumentos en contra de la acción del ejército norteamericano y del arresto de Nicolás Maduro en Caracas:Uno es el de que el derecho internacional ha sido violado y el segundo es en torno a que deben ser los pueblos los que se quiten a los dictadores de encima. Como enunciados pueden ser discutidos en academias, en universidades”, apuntó el comunicador.

“Pero aquí lo que importa es que es un ardid de esa parte de la izquierda latinoamericana y global que, históricamente, ha apoyado a estas tiranías sin ver la tremenda lastimadura que le han hecho a sus pueblos, sin ver que sus ciudadanos ganan cuatro, seis y ocho dólares de salario y seis de jubilación, sin ver que las familias están divididas, sin ver que la resistencia y la sociedad civil están lastimadas”, enfatizó.

“Está probado históricamente, que los pueblos no pueden quitar a las dictaduras cuando las dictaduras están decididas a exterminarlos, mucho menos pueblos hambrientos y desarmados como son el pueblo de Venezuela y más que ninguno, el pueblo cubano”, puntualizó González Arenas.

Los familiares de los presos políticos han manifestado una esperanza renovada y una exigencia urgente de libertad total.

“Casi 70 años en dictadura, perdiendo familiares, perdiendo hijos. Yo estoy muy feliz cuando el presidente Trump apresó a Maduro y le pido a Dios que hagan en Cuba, lo mismo que hicieron en Venezuela”, subrayó Yanaisy Curbelo, la madre del preso político por el 11 de julio, Brandon Becerra.

Aunque ha endurecido su lenguaje, Trump también afirmó que no cree necesaria una acción militar en Cuba, señalando que la crisis económica por sí sola empujará al régimen al borde del abismo.

“Este pueblo ha sufrido de todo. Han perdido hijos, hermanos, esposos, se los han matado. Está muriendo de hambre, de escasez, de miserias, enfermedades, de todo. Y el pueblo no se tira para la calle. Se tiran 2 o 3 y los ‘masacran’. Aquí hace falta una intervención. Yo no sé qué más tienen que aguantar, que llegan a un hospital con una simple asma, por ejemplo, y pueden perder la vida porque no hay una boquilla o un tanque de oxígeno”, detalló Curbelo.

“Muy feliz por Venezuela. Yo deseo que toda la dictadura que existe en el mundo caiga, pero el pueblo de Cuba necesita libertad y sí necesita del gobierno de los Estados Unidos, como mismo lo necesitó Venezuela”, resaltó.

Sin embargo, Eliannis Villavicencio, la esposa del preso político Alexander Verdecia, expresó que la dictadura cubana caerá por su propia ineficiencia.

“Como dice el presidente Donald Trump, no hay necesidad de llegar a una acción militar en Cuba porque la dictadura está en su último aliento, entre la situación económica, el hambre, la miseria, esta dictadura no aguanta más, no hay necesidad de llegar a una acción militar”.

La activista analizó que, con los tiempos que se le vienen encima, las autoridades de Cuba deberían dar pasos hacia la democracia como “dejar de maltratar y perseguir a los que pensamos diferente y primero que todo, liberar a los presos políticos”.

Por su parte, José Alberto Álvarez Bravo, con más de 30 años en la oposición al régimen, insta a que es hora de que se solucione de una vez la precariedad y represión en las que vive el pueblo cubano.

“El régimen castrista siempre ha sobrevivido parasitando a otros organismos. Durante muchos años parasitó a la Unión Soviética hasta su desaparición y luego le sirvió de sostén el régimen de Venezuela. A la desaparición, ahora en ciernes, de este régimen, ha quedado el régimen de La Habana, dependiendo de veremos qué y veremos cuáles van a ser las consecuencias de esto. De momento cabe esperar que, a nosotros, al pueblo, le toque reeditar a Numancia. La cúpula gobernante tiene su problema resuelto y nosotros somos los que vamos a pagar los platos rotos”, lamentó.

El de Numancia fue un brutal asedio por parte de Roma, entre los años 134-133 A.C. que culminó en la destrucción total de la ciudad tras una feroz resistencia.

“No obstante, ya es hora de que el asunto de Cuba se resuelva de una u otra manera. Y bueno, aquí estamos nosotros dispuestos a contribuir en la medida de lo posible, a que ese cambio inevitable y necesario se produzca lo antes posible”, destacó Álvarez Bravo.