EEUU garantiza trato de jefe de Estado a Petro en su visita a la Casa Blanca

Estados Unidos ofreció garantías de que Gustavo Petro será tratado como jefe de Estado en su visita oficial a la Casa Blanca, indicó la Cancillería de Colombia en un comunicado.

La reunión con el presidente Donald Trump está prevista para comienzos de febrero en Washington, según confirmaron este viernes ambos países, tras una llamada oficial entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio.



El Departamento de Estado indicó que la conversación se centró en “prioridades compartidas” como el fortalecimiento de los lazos comerciales, la cooperación en seguridad regional y los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico.





Washington presentó el diálogo como un paso previo al encuentro presidencial, en el que ambos mandatarios buscarán “seguir avanzando asuntos de mutuo interés” para la relación bilateral.



La Cancillería colombiana, por su parte, dijo que "en la llamada, se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa".

"Se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado", dijo .

La aclaración acerca del tratamiento que recibirá el mandatario colombiano pudiera estar relacionada directamente con la advertencia de Trump acerca de que Petro debía "cuidarse el trasero".

Tras la operación militar en Venezuela el pasado 3 de enero, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, Trump dijo a la prensa "Colombia también está muy enferma, gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos. Y no va a seguir haciéndolo por mucho tiempo".

Petro respondió a los comentarios asegurando que "tomaría las armas" si Estados Unidos atacaba a Colombia.

"No soy ilegítimo ni narco. Solo tengo como patrimonio la casa de mi familia, que aún pago con mi sueldo. Mis estados de cuenta bancarios han sido publicados. Nadie podría decir que he gastado más de lo que gano. No soy avaricioso", comentó.

Poco después, Trump anunció una llamada telefónica con Petro. "Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicarme la situación del narcotráfico y otros desacuerdos que hemos tenido", escribió.

"Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro próximo", comentó Trump anticipando que la reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D.C.