Carlos Giménez: El régimen cubano "está en los niveles más débiles de su historia"

Getting your Trinity Audio player ready...

El congresista republicano Carlos Giménez dice que el régimen cubano "está en los niveles más débiles de su historia" y que, si colapsara, muchos cubanos en el exilio trabajarán para reconstruir el país.

Giménez reaccionó en un video enviado a nuestra redacción al reciente reporte publicado en el diario The Wall Sreet Journal, que asegura que Estados Unidos "busca activamente un cambio de régimen en Cuba".

"He visto el artículo donde miembros de la administración piensan que este año el régimen castrista comunista de Cuba va a colapsar. Yo creo que está en los niveles más débiles de su historia", dijo.

"Si eso pasa, yo creo que voy a estar muy contento, y estoy seguro que muchos de Miami y los cubanos en la isla van a estar muy contentos también", comentó.

Según The Wall Sreet Journal, la administración del presidente Donald Trump está buscando activamente contactos dentro del aparato del poder en Cuba que puedan facilitar un acuerdo para poner fin al régimen comunista.

"Si eso sucede, muchos de nosotros tenemos que trabajar para reconstruir a Cuba. No va a ser fácil. Cuba no tiene los recursos que tiene Venezuela pero tiene al pueblo cubano y una isla que es preciosa", indicó el congresista.

"No va a ser fácil pero tenemos que hacerlo porque el pueblo cubano merece la libertad", agregó.

Tras la reciente captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, expertos consideran que la economía cubana se encuentra “al borde del colapso” y que La Habana atraviesa uno de sus momentos de mayor fragilidad, tras perder a un aliado clave y proveedor de petróleo subsidiado de Venezuela.

El propio Trump recientemente aconsejó al régimen hacer "un trato antes de que sea demasiado tarde” y advirtió que no habría “más petróleo ni dinero” para la isla.

"Nuestro hemisferio debe ser el hemisferio de la democracia y la libertad", apuntó Giménez, quien considera que tras conseguir la libertad de Venezuela y Cuba, solo faltaría Nicaragua.

"Si podemos convertir a estos tres enemigos de Estados Unidos en amigos, con democracia y libertad, entonces eso va a ser bueno para la seguridad de EEUU y para la calidad de vida de los residentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua", dijo.

Aunque Estados Unidos no ha amenazado públicamente con una intervención militar en Cuba, el reporte señala que la operación en Venezuela debe entenderse como una advertencia implícita para La Habana.

The Wall Street Journal subraya la dependencia histórica de Cuba del petróleo venezolano desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, y menciona que la administración Trump también está intensificando la presión sobre las misiones médicas cubanas en el exterior —una de las principales fuentes de divisas del país.