Liberan bajo amenaza a opositores que protestaron el 26 de julio

Los tres opositores que protestaron el 26 de julio pasado desde la terraza de la Catedral de Santiago de Cuba, y que habían sido arrestados nuevamente, a fines de diciembre, fueron liberados bajo la amenaza de que irán presos si persisten en sus acciones opositoras, según informó uno de ellos.

Los hermanos Leonardo y Alberto Ramírez Odio, y el padre de ambos, Alberto de la caridad Ramírez Odio, habían sido citados por la Seguridad del Estado el pasado 29 de diciembre.

Fueron entonces detenidos y llevados a diferentes unidades policiales por llevar en la mano una manilla donde se leía la palabra "Cambio".

"Ellos (los oficiales de la Seguridad del Estado) estaban diciendo que eso era una provocación", explicó Leonardo Ramírez Odio a Martí Noticias tras su liberación.

"A mí me soltaron primero, a mi hermano después y a mi papá de último porque dijeron que no le iban a devolver la bandera, no le iban a devolver los discos instaladores de la computadora. Dicen ellos que no ocuparon nada de eso", expresó.

Además, dijo que les impusieron "actas de advertencia".

"Una (para) que no volviéramos a hacer ningún acto subversivo o íbamos a ir presos y otra (para) que nos pusiéramos a trabajar o íbamos a ir presos", aseguró el opositor.

Los tres opositores son miembros del Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos. Fueron detenidos por primera vez el pasado 26 de julio, cuando se manifestaron portando letreros donde exigían democracia y libertad para el pueblo de Cuba.

Corearon entonces la consigna "Abajo la dictadura".

Los tres fueron recluidos en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba, y liberados el 18 de octubre.

(Con reporte de Yolanda Huerga)