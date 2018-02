ELN responde a Santos incinerando vehículos y destruyendo puente

La guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) incineró vehículos y destruyó un puente en Colombia el fin de semana después de anunciar que bloquearía vías en todo el territorio en rechazo a la negativa del gobierno de reanudar los diálogos de paz.



El ELN inició estos ataques el pasado sábado al destruir con explosivos un puente vehicular en una zona del departamento del Cesar, noreste del país, causando daños materiales pero no víctimas.



En otras partes del país, especialmente en los departamentos del Cauca, Santander, Norte de Santander, Bucaramanga, Caquetá, Antioquia, y Bolívar quemaron y destruyeron varios tracto-camiones y vehículos particulares, causando solo pérdidas materiales.



En Norte de Santander, noreste del país, murieron dos personas que según las autoridades iban a colocar explosivos en un puente. Al parecer una de los muertos sería un ciudadano venezolano ya que en el interior de su ropa se encontraron bolívares.



Delegados del ELN y del gobierno iniciaron hace más de un año negociaciones de paz en Quito, Ecuador, pero el 10 de enero se suspendieron los encuentros luego de que la guerrilla comunista realizara una serie de ataques contra la infraestructura petrolera y mantuvo enfrentamientos con la policía y el ejército.



El presidente Juan Manuel Santos pidió a los colombianos “no ceder ante el miedo y las amenazas del ELN... Un paro armado se promueve generalmente para generar miedo y la mejor forma de hacer frente a estos paros armados es precisamente no ceder ante el miedo, es actuar normalmente. Nuevamente el ELN hace un acto de total incoherencia cuando dice permanentemente que quiere que busquemos la paz pero esas palabras se contradicen con los hechos”, sostuvo.



En un acto público el pasado fin de semana, Santos señaló que mientras el ELN siga atacando a los colombianos, no se van a reiniciar los diálogos de paz con este grupo guerrillero.



El ministro de la defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que las fuerzas militares están capacitadas para garantizar la seguridad en todo el territorio colombianos “y estamos actuando con toda la contundencia, para evitar estas acciones violentas del ELN”.

(Associated Press)