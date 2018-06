VIDEO: Estas fueron las palabras por las que el régimen encarceló a científico cubano

En un video facilitado a Martí Noticias, el Doctor en Ciencias Biológicas Ariel Ruiz Urquiola filma y exige nombres e identificación a funcionarios del Cuerpo de Guardabosques en Viñales, Pinar del Río, en la ocasión en que penetraron en su finca.

El pasado 3 de mayo estos inspectores se presentaron en la vivienda del científico, y argumentaron que las palabras que había tenido con los guardabosques eran un acto de "desacato". Ruiz Urquiola fue procesado y condenado en un juicio sumario a la pena máxima de 1 año de cárcel, que cumple hoy en la prisión Kilómetro 5 y Medio, en esa provincia.

A continuación ofrecemos la transcripción completa del encuentro de Ruiz Urquiola con los mencionados funcionarios.

Ariel Ruiz Urquiola (ARU): (…) guardabosques son del Minint (Ministerio del Interior), la policía rural, exactamente, son lo mismo.

Guardabosques (GB): Policía Nacional Revolucionaria…

ARU: Ok, Policía revolucionaria cubana, del campo. Correcto.

GB: No borres esa parte.

ARU: No, todo está grabado. Aquí yo no tengo que borrar nada, yo no tengo ningún temor, ninguno, señor.

¿Cómo se llama usted, por favor? Porque no se me presentó. Mi nombre es Ariel Ruiz Urquiola.

GB: Usted me conoce a mí.

AUR: Usted no entra a mi casa si no se me identifica.

GB: Yo me voy ya, yo me voy… Jefe de Grupo de Guardabosques, Cirilo Seara.

AUR: Ok, Cirilo Seara…

AUR: (Se dirige a otro funcionario) ¿Y usted, que lo conozco que es Sandy, me puede decir cuáles son sus apellidos?

Sandy: Averíguelo.

AUR: Ud, como órgano del Minint, de la Policía Nacional Revolucionaria ¿no se puede identificar? Del cuerpo de guardabosques. Lo conozco de vista, Sandy, ¿Cómo usted se llama?

Nunca ha puesto los pies aquí, sino es para crear problemas, nunca, solo en inspecciones con ese señor. Diga cuáles son sus apellidos? Porque yo me identifiqué: Dr. en ciencias Biológicas, Ariel Ruiz Urquiola.

¿Sandy qué? ¿Sandy qué? ¿Oficial de qué? ¿No lo es? ¿No lo es?

(Los oficiales se retiran)

ARU: Ellos se están retirando. No vinieron a ver la documentación, que es del año pasado, porque vinieron con una inspección igual. Se están retirando.

FIN DE LA CONVERSACIÓN

Amigos y familiares del científico han pedido apoyo a la comunidad internacional para reclamar al gobierno por la manera arbitraria en la que las autoridades condenaron y encarcelaron a su hijo por un delito que, denuncian, fue fabricado, y tiene motivaciones políticas.

Antes de ser condenado bajo el falso delito de "desacato", el científico había sido expulsado el año pasado de su centro de investigaciones por mantener una postura disidente, luego protagonizó una huelga de hambre y sed por la desidia del sistema de salud en Cuba, y desde entonces fue hostigado por la policía política.

El senador cubanoamericano Marco Rubio, se refirió al caso del científico cubano en un mensaje publicado en Twitter: "El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola se ha convertido en el nuevo objetivo del régimen cubano. Una vez más el régimen trata de silenciar a sus opositores encarcelándolos injustamente", señaló.