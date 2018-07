Sondeo: Descontentos, cubanos quieren más negocios privados y libertad política

La mayoría de los cubanos opina que la isla está estancada bajo el actual gobierno, sin avances económicos ni sociales, ni libertad de decir lo que piensan sin temor a represalias, y que su Constitución debería ser reformada para permitir elecciones presidenciales directas, según una encuesta de CubaData publicada este lunes.

Bajo el título de "Cuba: explorando la opinión ciudadana bajo el gobierno de Díaz-Canel", CubaData entrevistó a 2.287 personas de diferentes provincias entre el 4 y el 11 de junio de 2018, reportó Diario de Cuba, que colaboró con el sondeo.

El proyecto contó con la participación de un panel de expertos de Estados Unidos, México y Venezuela, integrado por Armando Chaguaceda (Universidad de Guanajuato), Elaine Acosta (Universidad Internacional de la Florida), Juan Manuel Trak (Universidad Católica Andrés Bello) y Rodrigo Salazar-Elena (FLACSO México), dijo el sitio online.

Insatisfacción y desesperanza

Acosta, socióloga de origen cubano, dijo a Radio Martí que en general la encuesta arroja "un nivel bastante alto de descontento" con relación a la situación socioeconómica de Cuba, que también "se refleja a nivel personal".

Acosta dijo que el sondeo pone de manifiesto un alto nivel de creencia de que en la isla se deben ocurrir procesos de "apertura y profundización de las reformas económicas".

En el ámbito de los servicios sociales, una gran mayoría de los encuestados opina que "esos pilares de la protección social se han deteriorado considerablemente, y son servicios que han venido mercantilizándose cada vez más".

Según la encuesta, el 32.7% de los cubanos dice estar "no muy satisfecho" con su vida cotidiana, el 20.5% está "nada satisfecho", y solo el 13.7% afirma estar "muy satisfecho".

El 42.6% piensa que Cuba "está estancada", el 15.6% opina que "está en retroceso", y solo el 35.9% cree que "está progresando". Alrededor del 58% dijo que en unos tres meses la isla estará igual o peor.

En general, más del 50% de los encuestados califica de "mala", o "muy mala", su situación económica personal.



Sobre los servicios públicos, cerca del 63% de los entrevistados calificó de regular a muy deficiente la salud pública cubana (33.3% de "regular", 18.9 de "deficiente" y 10.7% de "muy deficiente"), tomando en cuenta el estado de hospitales y policlínicos, la atención primaria, el acceso a especialistas, el abastecimiento en farmacias, y la efectividad y alcance de las campañas de prevención de enfermedades y epidemias.

Una situación similar arrojó una pregunta sobre la calidad de la educación en Cuba. El 35.4% de los encuestados opinó que es "regular", el 18.6% dijo que es "deficiente, y un 10.7% la calificó de "muy deficiente".

Doble moneda y negocios privados

Sobre la dualidad monetaria, solo el 15.9% opina que el Gobierno debería mantener la circulación de la doble moneda, frente a un 44.4% que cree que el CUC (moneda libremente convertible) debería ser eliminado y mantener el CUP (peso cubano), y un 32.7% que opina lo contrario.

Un aplastante 87.6% cree que "el Gobierno debería permitir a cubanos profesionales establecer negocios y empresas por cuenta propia dentro de sus profesiones", mientras el 53.8% piensa que las empresas extranjeras en Cuba deberían poder contratar a trabajadores cubanos "de manera independiente del Estado".

El 63.2% dijo que tanto el Estado como los ciudadanos cubanos deberían poder importar y exportar, el 18.7% opinó que "cada cubano" debería poder hacerlo, frente a un 9.9% que dijo estar de acuerdo conque el Estado cubano mantenga el monopolio sobre la importación y exportación.

Falta de libertad de información y expresión

Según CubaData, el 56.8% de los cubanos encuestados no cree que los medios estatales de información (Granma, Juventud Rebelde, TV Nacional) reflejen fielmente la realidad, frente a un 31.1% que opinó que sí lo hacen. Un 59% opinó que tampoco reflejan la "diversidad de opiniones presente en la sociedad cubana".

Cerca del 66% (32.1% "en desacuerdo", y 33.6% "muy en desacuerdo") estuvo en desacuerdo con la afirmación de que "cualquier cubano" puede decir abiertamente lo que piensa, ya sea en un foro, un lugar público o un medio de comunicación, "sin temor a represalias".

Alrededor del 84% de los encuestados opinó que en Cuba no hay suficiente acceso a internet.

Cambios a la Constitución

Los cubanos encuestados arrojaron cierto índice de apatía y desinformación sobre el proceso de reforma a la Carta Magna anunciado por el Gobierno de la isla. Un 39.4% de los encuestados no lo considera necesario, mientras un 25.9% no sabe si es necesario o no. Solo el 34.7% opinó que sí.

A la interrogante de si debería eliminarse la irrevocabilidad del socialismo de la nueva constitución, el 34.8% respondió que sí, el 27% dijo que no, y el 38.2% que no sabe.

No obstante, sobre si la reforma constitucional debería permitir otros partidos políticos, además del comunista, el 45.7% de los encuestados dijo que sí, frente a un 25.4% que afirmó que no. El 28.9 respondió que no sabe.

A la pregunta de si debería cambiarse la Constitución para permitir elecciones presidenciales directas, el 61.4% dijo que sí, solo un 17% dijo que no y un 21.6% no sabe.

Futuro incierto

El tema de los ingresos (26.6%) y el de la alimentación (21.2%) constituyen las principales preocupaciones de los cubanos, según la encuesta. A un 13.9% les preocupan más los servicios públicos, al 10.8% la corrupción.

La encuesta, que toma el pulso a la gestión de Díaz-Canel, arrojó que el nuevo gobernante cubano tiene pocas posibilidades de cambiar y mejorar las cosas en Cuba (23% "ninguna posibilidad", el 10.3%, "muy baja posibilidad", 13.3%, "baja posibilidad", para un 46.6% en total).

El 16.5% confía en que Díaz-Canel tiene "todas las posibilidades" de cambiar las cosas para bien, y el 5.2% dijo que tiene "muy alta posibilidad" de lograrlo, el 13.7 señaló que tiene "alta posibilidad", para un 35.4% en total. El 18% de los encuestados cree que sus "posibilidades son neutras/desconocidas"

(Con reporte de Ivette Pacheco e información de CubaData y Diario de Cuba)