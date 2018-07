El 82% de los cubanos no cree que mejorará su vida con nueva constitución

Una encuesta realizada en la isla por el Grupo de Estudio de las Dinámicas Sociales-CUBA, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, mostró que solo el 17,66 % de los cubanos considera que la reforma constitucional mejorará su vida.

La cifra decrece aún más entre los menores de 30 años, con el 14,11%. El 47,13% no sabe si mejorará y el 35,22% no lo cree posible, lo que hace un total de más del 82% que no tiene esperanzas.

El objetivo de la encuesta fue “para evaluar las expectativas y prioridades de los cubanos en torno a la reforma y el nivel de conocimiento de los temas en discusión”.

También se destaca que la mayoría de los encuestados, el 57,80%, considera que debería eliminarse el papel rector del Partido Comunista de Cuba y el 62,32% que la nueva Constitución debería permitir el multipartidismo.

En Cuba, bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba, y la comisión de reforma constitucional, dirigida por Raúl Castro, se presentó a la Asamblea Nacional del Poder Popular el anteproyecto.

La mayor preocupación de los encuestados es el derecho a la salud y la educación, con el 77,62%, y un 77,41% prioriza los derechos a la vivienda, al agua potable y a la alimentación adecuada. El derecho a la libertad de opinión, prensa y asociación lo prioriza un 50,72%), y este indicador sube al 61,04% entre los menores de 30 años.

El derecho a la propiedad privada y a la participación en empresas y cooperativas al margen del estado lo prevalece en un 48,97%. Mientras que el matrimonio entre parejas del mismo sexo un 22,07%, pero este porcentaje aumenta al 33,13% entre los menores de 30 años.

El voto de los cubanos en el exterior apenas es considerado prioritario por el 21,15% de los encuestados.

Con relación al papel del Partido Comunista en la sociedad cubana, la mayoría de los cubanos está en desacuerdo con el monopolio forzado del Partido Comunista y apuesta por el multipartidismo. El 57,80% de los encuestados respondió que debe eliminarse el papel rector del Partido Comunista de Cuba en la sociedad, frente al 14,07% que consideró que no.

Un 62,32% de los encuestados consideran que la nueva Constitución debería permitir la existencia de otros partidos políticos, frente al 11,19%, que opinó lo contrario. El 42,61% cree que debe eliminarse de la Constitución "el carácter irrevocable del socialismo", frente al 23,41%, que considera que no.\

Otro tema de la encuesta es la posible participación en el referéndum anunciado por el gobierno es un punto también se manifiesta el miedo y la desconfianza de los cubanos ante un proceso de votación, que en Cuba siempre es coercitivo y carente de cualquier garantía. Solo el 5,24% votaría para defender al gobierno, mientras que el 25,67% afirma que iría a votar "para no buscarse problemas en el trabajo y no ser señalado" y un 24,13% votaría para "ejercer su derecho". Los indecisos suman un 23,82%.

Sobre el nivel de conocimiento de la Constitución vigente y de los trámites para su reforma, el 86,45% considera que "es buen momento" para proponer y hacer una nueva Constitución. El 51,95% admite que solo conoce "algunas partes del texto constitucional" vigente, el 35,73% no lo conoce en absoluto y el 12,32% lo "conoce bien". El 76,28% conoce que se tramita una reforma. El 83,37% no sabría a quién enviar una propuesta de cambio constitucional, en caso de tenerla.

Solo un 50,61% identifica a Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista, como responsable de la reforma constitucional en trámite. Pero no sabían la mayoría a donde enviar las propuestas para la reforma.

La encuesta se realizó a nivel nacional, en las regiones occidental, central y oriental. Como novedad se realizó íntegramente de manera digital, con todo lo que implica en cuanto a seguridad, eficiencia y rapidez, respecto de la encues tación en papel.

(Con información del Observatorio Cubano de Derechos Humanos)