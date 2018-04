Poderoso senador de Estados Unidos visita Venezuela

Un senador estadounidense viajó a Venezuela en momentos en que aumenta la presión sobre el presidente Nicolás Maduro para que libere a un hombre de Utah encarcelado desde hace casi dos años en el país sudamericano.



El senador Dick Durbin de Illinois llegó el miércoles para reunirse con miembros del gobierno y la oposición, dijo un portavoz de su oficina. El vocero no proporcionó más detalles.



Se espera que el segundo demócrata de mayor rango en el Senado se reúna con Maduro para discutir el encarcelamiento de Joshua Holt, quien se encuentra recluido en una prisión de Caracas junto con varios opositores del gobierno mientras esperan un juicio por presuntos delitos que Washington considera que se trata de acusaciones falsas.



La rara visita se produce cuando el gobierno del presidente Donald Trump sopesa un embargo que paralizaría el envío de petróleo de Venezuela además de las sanciones que ya impuso a docenas de funcionarios, incluido el propio Maduro, por considerar Estados Unidos que Venezuela está bajo una dictadura.



"El pueblo venezolano continúa sufriendo enormemente bajo las acciones represivas del régimen de Maduro", escribió recientemente Durbin, quien apoyó las sanciones y condenó el "régimen criminal de Maduro y su total desprecio por la democracia".



La visita de Durbin se produce después de semanas de conversaciones entre representantes de los dos países en Caracas y Washington sobre el encarcelamiento de Holt.



Holt de 25 años viajó a Venezuela en junio de 2016 para casarse con una mujer, mormona como él, a la que había conocido practicando su español. La pareja fue arrestada durante una redada policial en un complejo habitacional donde vivían.



Las autoridades venezolanas alegaron que Holt estaba acumulando "armas de guerra".



Funcionarios estadounidenses han exigido repetidamente la liberación de Holt por razones humanitarias, considerando que los cargos contra él y su esposa, Thamara Caleño Candelo, tienen motivaciones políticas.



Se espera que Maduro gane un segundo mandato como presidente en las elecciones del 20 de mayo que los mayores partidos opositores venezolanos decidieron no participar por considerarlo como "fraudulento" a favor de Maduro, dejando al líder sudamericano con pocos o ningún aliado entre los partidos en Washington.



Durbin jugó un papel clave en la liberación en 2014 del contratista estadounidense Alan Gross, quien estuvo preso durante cinco años en Cuba.



The Associated Press informó por primera vez sobre el diálogo entre bastidores para lograr la libertad de Holt. Caleb McCarry, un importante miembro republicano del Congreso que conoce a Maduro desde hace 15 años, viajó a Caracas en febrero para reunirse con el líder venezolano y la Primera Dama Cilia Flores para presionar por la liberación de Holt.



Ese diálogo provocó una visita a Washington de un aliado de confianza de Maduro, el gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava, para discutir sobre Holt con los legisladores.

