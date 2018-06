Mireya Moscoso la mujer que le plantó cara a la dictadura castrista

Mireya Moscoso expresidenta de Panamá presentó en Coral Gables el libro “Arnulfo Arias El Hombre” escrito por Manuel Cambra, donde se resumen algunos de los pasajes más importantes de los diarios escritos entre 1935 a 1987 del conocido estadista panameño.

La viuda del expresidente panameño Arnulfo Arias (1901-1988) concedió una entrevista a Martí Noticias sobre la publicación de los diarios de su esposo.

E-¿Desde el punto de vista de Mireya Moscoso cuál es la impronta de Arnulfo Arias en la historia de Panamá?

M-El doctor Arias es parte de la historia de Panamá en cinco décadas. El doctor Arias empezó en Acción Comunal en el año 1932. Luego fue presidente en el año 1940, en el año 51, le robaron unas elecciones en el año 64, el 68 un golpe de estado y en el 84 le hacen de nuevo fraude. Así que es él es parte de la historia, así que si usted lee la historia del doctor Arias, usted está leyendo parte de la historia de Panamá.

E-¿Arnulfo Arias estadista?

M-Claro que sí, fue un hombre que se sacrificó siempre y dio el todo por el todo por su país, por su gente, por los más pobres de Panamá. Y por esa razón él sabía que al llegar a la presidencia y él poner leyes en favor de los más necesitados sabía que su futuro no iba a durar en la presidencia.

E-¿Arnulfo Arias escritor?

M-Escritor en sus diarios personales nadie podía leer sus diarios, nadie sabía sus pensamientos solamente sus diarios fueron sus confidentes.

E-¿Cuándo Ud llega a la presidencia de Panamá sintió llevar el legado de Arnulfo Arias?

M-Por supuesto, después que yo tomé posesión como presidenta de la república, después que me juramentaron mi primer acto fue ir al cementerio quitarme la banda presidencial y decirle esta banda no me pertenece, esto es tuyo. Voy a cumplir cinco años de gobierno y voy a hacerlo como tú querías para los más pobres de este país.

​Mireya Moscoso ha sido la primera mujer presidenta de Panamá entre 1999 a 2004 tuvo un papel fundamental en la liberación de los 4 cubanos anticastristas apresados y acusados de planificar un atentado con explosivos contra Fidel Castro durante la X Cumbre Iberoamericana celebrada en Panamá en el año 2000.

E-Bajo su presidencia durante la X Cumbre Iberoamericana, Fidel Castro argumentó que iba a ser objeto de un atentado en Panamá ¿sintió amenazas por parte de La Habana?

M-No tuvimos amenazas pero si me sorprendió que el señor Castro apenas aterrizó en Panamá lo primero que hizo fue dar una conferencia de prensa diciendo que había 5 cubanos cruzando la frontera de Costa Rica con Panamá que iban a asesinarlo. Yo Inmediatamente pregunto a la seguridad del estado por qué no se me informa y ellos me indicaron que nunca la seguridad de Cuba notificó, así que más bien parecía como un show, un show de Fidel.

Los anticastristas fueron apresados el 17 de noviembre de 2000 y luego de un largo proceso judicial, fueron condenados, Luis Posada Carriles, Guillermo Novo, Pedro Remón y Gaspar Jiménez por acusaciones de atentar contra la seguridad pública y falsificación de documentos.

E-¿Qué nos puede decir del proceso judicial de los cubanos en Panamá?

M- Nos dio mucha lástima porque aquellos que sufrimos exilo, que sufrimos cárcel sabemos lo que es luchar por una democracia. Esperé casi los cinco años para darles el indulto a Posada Carriles y los otros 3 cubanos. No me arrepiento de haberlo hecho.

Mireya Moscoso concedió el indulto además de a los luchadores anticastristas también a unos ochenta periodistas que mantenían procesos judiciales por delitos de calumnia e injuria. La decisión de la expresidenta se fundamentó en una norma constitucional que faculta al presidente con la participación del Ministerio de Gobierno y Justicia para decretar "indultos humanitarios".

E-¿Por qué tomó la decisión de darle la amnistía?

M-Se la di porque en el momento el gobierno de Fidel y el gobierno de Chávez pedían la extradición y yo sabía que los iban a fusilar y pensé en mi situación con mi esposo aquí en el exilio y me dije a mi misma yo no puedo permitir que los maten. Así que hicimos un indulto humanitario y los dejamos ir.

E-Luis Posada Carriles acaba de fallecer en esta ciudad, fue una figura respetada y difamada ¿Cuál es su reacción?

M-Yo no lo conocí personalmente estando en Panamá solamente sabía lo que se me comunicaba, sin embargo tuvo todo mi respeto porque todo aquel que lucha contra una dictadura merece respeto y admiración. No solamente Posada Carriles sino todos aquellos cubanos que han intentado llegar a Cuba a democratizarla y no han podido. Y yo me vi en ese espejo en ese momento que nosotros quisimos hacerlo pero no se puede contra una dictadura .Por eso vemos que en Cuba, Venezuela y Nicaragua a aquellas personas que están en las calles las asesinan vilmente. Ojalá Dios quiera que aquello acabe para esos países.

E-¿Cómo son sus relaciones con la comunidad cubana en el exilio?

M-Muy buena, cada vez que vengo tengo contacto con cubanos. Me dan las gracias y yo le digo no me la den porque yo también sufrí lo mismo. Mi esposo y yo estuvimos 10 años exiliados y la comunidad cubana nos ayudó y atendió muy bien

E-¿Qué palabras tiene Mireya Moscoso para el pueblo cubano?

M-Darles esperanza, darles fe. Que tengan la convicción de que nada dura para toda la vida. Sé que quizás cuando escuchen esto van a decir: "¡Pero ya tenemos tantos años!". Pero hay que ser positivo y pensar que nada dura en la vida, que Cuba algún día va a ser libre.