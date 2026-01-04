Maduro y Cilia "pronto enfrentarán la ira de la justicia" en EEUU, asegura Pam Bondi

Getting your Trinity Audio player ready...

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tendrían el lunes 5 de diciembre su primera comparecencia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tras su captura el sábado en Caracas, y posterior extracción a Estados Unidos.

Maduro y Flores enfrentan cargos de acusado de "conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", según confirmó el sábado la Fiscal General, Pam Bondi.

“Pronto, (Nicolás Maduro y Cilia Flores) enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, señaló.

En Estados Unidos, la justicia debe presentar a un detenido ante un juez en un plazo de 48 horas tras el arresto, según la Constitución, aunque existen excepciones como fines de semana o días festivos.

Maduro y su esposa, pasaron la primera noche el Metropolitan Detention Center, un centro penitenciario ubicado en el barrio neoyorquino de Brooklyn. Se trata de una de las cárceles más conocidas del país, administrada por la Oficina Federal de Prisiones y utilizada históricamente para la detención de presos de alto perfil, como el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán y el capo de la Mafia John Gotti.

Las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y Flores en la madugada del sábado y lo llevaron a la ciudad de Nueva York.

"En nombre de todo el Departamento de Justicia quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales", dijo Bondi en un comunicado.