“Las Damas de Blanco están en las calles”, dijo este martes Blanca Reyes, fundadora del movimiento femenino surgido en 2003 y que el próximo 17 de mayo recibirán el Premio Milton Friedman por la Libertad 2018.

Reyes, esposa del periodista Raúl Rivero, conforma el grupo inicial que en la tenebrosa Primavera Negra de Cuba llevó a 75 disidentes pacíficos a la cárcel en Cuba.

Sobre la importancia del premio a entregarse en Nueva York, Reyes aseveró: “Es una sombrilla más, a ver qué pasa. Para que se oiga internacionalmente que las Damas de Blanco todavía están en las calles”.

El Premio Milton Friedman por la Libertad “es presentado cada dos años a un individuo o grupo que haya realizado una contribución significativa al avance de la libertad humana” y lleva el nombre de este merecedor Premio Nobel de Economía.

Blanca Reyes comentó desde su casa en Miami que el premio será entregado en un momento especial para Cuba.

“Los gobiernos que están haciendo negocios con el régimen, la Unión Europea que se dé cuenta con quién están tratando cuando le dan un premio a unas mujeres a las que solo les dan golpes. Esto me parece que es muy importante”, recalcó Reyes.

Desde el 20 de marzo de 2016, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó Cuba, el grupo que tradicionalmente realizaba una marcha dominical, no ha podido salir a la calle sin que sean reprimidas, multadas e incluso encarceladas.

Sobre la represión al grupo de mujeres habló una de sus integrantes, Lourdes Esquivel Vieyto, que está de visita en Miami y se alista para viajar a Nueva York a recibir el galardón.

El caso de la Dama de Blanco Aimara Nieto Muñoz, explicó Vieyto, es el más reciente. La mujer “lleva hoy nueve días detenida en la PNR (estación policial) de Santiago de Las Vegas, donde están acusándola de un supuesto atentado”.

La mujer agregó que dos otras féminas permanecen en cárceles por reclamar sus derechos: Martha Sánchez, que protestó por lo que aseguró eran unas “falsas elecciones” y Nieves Matamoros, ya sancionada a un año y seis meses de cárcel.

Para la activista el premio es un impulso y “un gran orgullo saber que entre tantas organizaciones, tantas personas que luchan por la libertad de Cuba, seamos nosotras las que hemos recibido ese premio”.

Este lunes se supo que las autoridades cubanas impidieron viajar a Estados Unidos desde Cuba a Berta Soler, vocera del movimiento en la isla y a Leticia Ramos, miembro del ejecutivo nacional y radicada en la ciudad de Cárdenas, Matanzas.

Soler explicó así la negativa a Martí Noticias. “Hoy (lunes) por la mañana salí de mi vivienda para llegar al aeropuerto de aquí de Varadero y a menos de dos cuadras de mi vivienda había un operativo por la policía mal llamada revolucionaria y la policía política (...) me dijeron que yo no podía salir de mi vivienda, que yo no podía salir del país", explicó a Radio Martí la opositora.

"Me enseñaron una orden de restricción emitido por un tribunal que dice que yo no podía salir de mi vivienda (...) me condujeron en la patrulla para la unidad de la policía, ahí estuve por un espacio de una hora y me trajeron para mi casa", agregó.

El ganador del premio Milton Friedman es escogido entre organizaciones y personas que hayan “dedicado su vida al avance de la libertad humana”, explica un documento del Instituto Cato, quien organiza el evento bienalmente desde 2008.

Algunos de los miembros del jurado del Comité Internacional en la presente edición son los siguientes: Lescek Balcerowicz (ex vice primer ministro y ex ministro de Finanzas de Polonia), Janice Rogers Brown (ex jueza de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia), Vicente Fox (ex presidente de México), Sloane Frost (Presidenta de la Junta Directiva de Estudiantes por la Libertad), Peter N. Goetler (Presidente del Instituto Cato) y Herman Mashaba (Alcalde ejecutivo de Johannesburgo), entre otros.