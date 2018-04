Sede nacional de Damas de Blanco continua sitiada

La sede nacional de las Damas de Blanco, situada en la barriada de Lawton en La Habana, se encuentra sitiada hace 48 horas. Así lo publica en Twitter el expreso político Ángel Moya, esposo de la líder de dicha organización Berta Soler.

El régimen ordenó este sábado sacar a Nieves Matamoros González, Dama de Blanco, de la celda de castigo en la que se encontraba en la prisión de mujeres ‘El Guatao’. Matamoros González fue condenada a seis meses bajo el delito de Contravención, al acumular 15 mil pesos de multa por intentar participar en las marchas dominicales.

Este viernes, tras ocho horas bajo arresto y sin conocimiento del registro ejecutado en su casa, la Dama de Blanco Leticia Ramos Herrería, fue liberada y amenazada con ser llevada a prisión: "Todo esto es para llevarme a prisión si no abandono mi país, porque ya me lo han hecho saber en muchas ocasiones altos oficiales de la Seguridad del Estado", dijo.

"Que quede claro que toda persona tiene derecho a emigrar, pero a mí no me saca nadie de mi país, porque estoy en todo el derecho de continuar en mi país. Si me llevan a prisión, me van a llevar por delitos fabricados por los órganos de la Seguridad del Estado del Gobierno cubano", advirtió Leticia Ramos Herrería.

El miércoles un grupo de representantes de la oposición cubana, intelectuales y miembros de la sociedad civil independiente enviaron una carta a legisladores de Estados Unidos con el objetivo de alertar sobre una escalada represiva en Cuba.

“La situación de represión, arrestos y amenazas de muerte e intimidación continua exactamente igual, yo te diría incluso que el régimen de Castro antes de desaparecer la generación histórica quieren asegurar un territorio limpio, un territorio gobernable, un territorio estéril donde la sociedad civil cubana sea la sociedad civil 'oficial'", señala la misiva.

(Con información de Martí Noticias y Redes Sociales)