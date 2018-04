Condenan a seis meses de cárcel a Dama de Blanco en La Habana

El Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo, en La Habana, sancióno este lunes a seis meses de cárcel a la Dama de Blanco Nieves Matamoros González bajo el delito de impago de 15 mil pesos en multas acumuladas por intentar participar en la marcha que cada domingo interrumpe la Seguridad del Estado.

Matamoros González, de 52 años de edad, también activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y hasta hace unos meses trabajadora por cuenta propia, fue detenida el domingo y llevada a la 11 Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), de donde fue conducida al tribunal para enfrentar “un juicio sumario”, según relataron este martes sus hijos a Radio Martí.

Yudith García, hija de Nieves, dijo que por la parte acusatoria asistió y declaró el Director de la Oficina de Cobro de Multas en Arroyo Naranjo, quien aseguró que Matamoros González no tuvo intenciones de pagar la multa.

“Lo que declaró ella fue que había ido a la (oficina) de pago de multas para hacer un acuerdo con el director de allí, que yo fui casualmente con ella, y el director de allí le dijo que el banco no estaba dando prórrogas, y ella entonces dijo que no podía pagar 15 mil pesos, porque no tenía de dónde sacarlos, y él dijo que no, que ya llevaba mucho tiempo y no podía”, aseguró la hija.

“Esas multas se van acumulando porque no les dan la oportunidad de pagarlas, y eso es lo que provoca en estos momentos que esté donde está ella, yendo a cumplir dentro de la cárcel a pagar esa multa”, señaló la hija de la opositora.

El juicio se celebró a las 9:00 de la mañana del lunes, y los familiares explicaron que no tuvieron chance a contratar un abogado defensor para el caso.

Lázaro García, también hijo de la Dama de Blanco, detalló lo sucedido: “A nosotros no nos avisaron nada del juicio, y el papel (la citación judicial) vino el sábado sin cuño, sin firma, sin denuncia, y sin el número del artículo del supuesto delito”.

Los hijos dijeron que su madre tenía un puesto de venta de viandas, pero que desde que se incorporó al movimiento de las Damas de Blanco, hace tres años, comenzaron las presiones de la policía, la Seguridad del Estado y los inspectores estatales.

Por su parte, Zaqueo Báez Guerrero, coordinador de UNPACU en la capital, aseguró que se trata de un ajuste de cuentas por sus actividades en la oposición al régimen cubano.

“Fue sacada por la policía política de los calabozos y llevada a #JuicioArbitrario en la mañana de hoy 9 de Abril 2017 en el Tribunal Municipal (…) por impago de #MultasArbitrarias cuando ejercía el trabajo por cuenta propia, luego que la policía política le retirara a modo de #Represalia la licencia por su activismo en las @DamasdeBlanco y la #UNPACU”, escribió Báez en su cuenta de Facebook.

Hasta la fecha, los familiares están a la espera de información sobre a dónde llevaron a Matamoros González a cumplir la sanción.

Desde el 20 marzo de 2016, fecha en que el entonces presidente Barack Obama visitó Cuba, el movimiento Damas de Blanco no ha podido volver a realizar sus marchas tradicionales por 5ta avenida del municipio Playa en la capital.

Las detenciones arbitrarias por varios días, juicios sumarios, golpizas y multas de centenares de pesos por supuestamente “violar las medidas de seguridad”, son algunas de las medidas para frenar las acciones del grupo de mujeres opositoras.