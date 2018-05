Régimen impide a otra Dama de Blanco recibir Premio Milton Friedman por la Libertad

La policía política de Cuba detuvo el lunes a la activista de las Damas de Blanco Leticia Ramos Herrería, poco antes de que viajara a Estados Unidos para recibir el Premio Milton Friedman por la Libertad concedido este año al grupo opositor cubano.

El premio lo entrega desde el 2002 el Instituto Cato, -un centro de investigación sobre políticas públicas no partidista-, que distingue a académicos, activistas y líderes políticos de diferentes regiones del mundo con contribuciones significativas a la libertad humana.

"Hoy (lunes) por la mañana salí de mi vivienda para llegar al aeropuerto de aquí de Varadero y a menos de dos cuadras de mi vivienda había un operativo por la policía mal llamada revolucionaria y la policía política (...) me dijeron que yo no pidía salir de mi vivienda, que yo no podía salir del país", explicó a Radio Martí la opositora.

"Me enseñaron una orden de restricción emitido por un tribunal que dice que yo no podía salir de mi vivienda (...) me condujeron en la patrulla para la unidad de la policía, ahí estuve por un espacio de una hora y me trajeron para mi casa", agregó.

Martí Noticias reportó previamente que la Seguridad del Estado cubana tampoco permitió el viaje a Estados Unidos a la líder del grupo Berta Soler.

Soler dijo que la acción de la policía política le impidió asistir a la cena de entrega del importante galardón prevista para el próximo 17 de mayo en Nueva York. Tampoco podrá visitar a sus hijos que viven en Jacksonville, Florida.

No es la primera vez. En el 2005 las Damas de Blanco tampoco pudieron salir del país a recibir el Premio Sájarov a la Libertad de Pensamiento que otorga el Parlamento Europeo, porque la Seguridad del Estado impidió que viajaran a la ceremonia de premiación en Estrasburgo, Francia.

Ese premio lo pudieron recibir ocho años después.

Más represión contra la disidencia en Cuba

El expreso político Ángel Moya informó el lunes que sigue presa la activista de las Damas de Blanco Aimara Nieto y su esposo el opositor

"Suman siete días (desde la detención) de Aimara Nieto", dijo Moya.

Además explicó que el esposo de Nieto y activista de la Unión Patriótica, Ismael Boris, también sigue detenido. "Después de 13 días detenido también por orden del Departamento de la Seguridad del Estado, fue trasladado hacia una prisión de La Habana", indicó Moya.

(Con reporte de Ivette Pacheco y Redes Sociales)