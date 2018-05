En el Día de la Prensa, un recordatorio del desafío de hacer periodismo independiente en Cuba

Este 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y las guerras en el Medio Oriente, la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en América Latina son señalados como las primeras causas de muerte de periodistas en el mundo.

En el caso cubano la férrea censura del gobierno, la imposición de medidas de restricción de movimiento, la confiscación de equipos de trabajo y las acusaciones de “usurpación de capacidad legal” son de las presiones más conocidas contra quienes ejercen la libre información.

“A pesar de la vigilancia, en los últimos años han aparecido más medios independientes, auxiliados por la tecnología, pero sobre todo impulsados por un público que reclama mayor diversidad en los temas y los enfoques. Revistas de moda, sitios digitales dedicados al béisbol y portales con enfoques feministas forman parte del nuevo y variado ecosistema informativo", apunta el diario digital independiente 14ymedio.

En el artículo "Prensa y castrismo, dos viejos contrincantes" la publicación reconoce que "la desconfianza entre los periodistas de los medios oficiales y los independientes es un obstáculo difícil de superar para trabajar en conjunto. Las acusaciones vuelan entre uno y otro lado".​

Para el diario Granma –Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba- la autonomía y el poder que los ciudadanos han tomado sobre la información con la proliferación de las redes sociales es un “una deformación de conceptos”.

La publicación la emprende contra quienes en Cuba reciben becas, grants y remuneración por el trabajo que hacen en el periodismo independiente –o alternativo como se autotitulan algunos.

“No puede ser el burdo libertinaje a cambio del tributo mercenario de quienes apuestan por un mundo neoliberal dominado por la potencia hegemónica de Estados Unidos”, recalca Granma.

Siguiendo la misma cuerda de no mirar hacia adentro, Granma cita el caso de ataques a periodistas en Afganistán, la muerte de tres colegas recientemente en Ecuador y las fatídicas pérdidas en México, pero nada habla sobre la persecución a periodistas dentro de la isla.

Rolando Rodríguez Lobaina dirige desde Guantánamo la Agencia Palenque Visión, que produce documentales y reportajes para televisión que son mayoritariamente críticos con el régimen cubano, pero también recogen los diferentes estados de opinión de los cubanos respecto a la actual situación en el país.

Ante la acusación días atrás de que uno de sus reporteros habría usado una falsa credencial de la oficialista Prensa Latina para obtener entrevistas, y luego de la verificación correspondiente, Lobaina contestó así a quien le acusaba:

“Entiendo con mucha estima el dolor que sientes porque tienes a tu mamá dentro de ese conflicto, pero no es correcto que uses el mismo término del régimen cubano de que “las credenciales era falsa”, tú mismo no lo puedes asegurar. La labor de nuestros reporteros en todos estos años ha sido dura, muchos han sufrido represión, golpizas en sus funciones, nos han ocupado medios de trabajos de manera arbitraria. La familia ha sido objeto también de presión, chantaje y amenazas para que desistan de su labor reporteril. Uno de los ardides usados por los militares es precisamente que las credenciales que usamos constituyen delito de usurpación de funciones”, refutó Rodríguez Lobaina.

En algo más de seis años de trabajo independiente los reporteros de Palenque Visión han denunciado golpizas, arrestos arbitrarios por parte de la policía, confiscación de cámaras fotográficas y dinero en efectivo para realizar su labor y otros obstáculos impuestos por la Seguridad del Estado.

“(…) gracias a nuestra labor y de otras similares en Cuba, que trabajan de manera independiente y son perseguidas, algunos cubanos han recuperado las esperanzas de un día mejor. Fe de ello son los casos del niño Lesiat en Santiago de Cuba, cuyo reporte permitió que muchas personas del mundo le donaran dinero al padre para mejorar su cuadro crítico. Pero no solo ese caso señor Roque, también el de la niña en Cienfuegos con un cuadro parapléjico que un hospital de Miami le donó un aire acondicionado”, explicó el reportero independiente.

Previo a este Día Mundial convocado por la UNESCO, la revista feminista “Alas Tensas”, dirigida por la poeta Ileana Álvarez desde Ciego de Ávila, emitió un editorial donde alerta sobre las presiones que han recibido en los últimos tiempos, entre ellos confiscación de equipos y la negativa de viajar fuera del país.

“Quienes realizamos la revista feminista Alas Tensas, venimos sufriendo acoso y ataques sistemáticos durante los dos últimos meses. Sin duda quieren o necesitan que nuestro medio independiente, y autoproclamado feminista, desaparezca”, señala el editorial.

Alas Tensas especifica el caso del poeta visual Francis Sánchez –esposa de Álvarez- a quien le ocuparon su equipos de trabajo: “el 24 de marzo, le fue decomisada su laptop al escritor, poeta visual y periodista Francis Sánchez, cuando regresaba al país, por la aduana del aeropuerto de Santa Clara, después que revisaron sus archivos personales y hallaron un trabajo sobre las elecciones y el machismo en la historia de Cuba. Sánchez supo que la misma “regulación” pesaba sobre él al intentar prorrogar su pasaporte”, asegura la dirección de la revista.

Este jueves en la mañana el escritor cubano Ángel Santiesteban-Prats ofreció desde Colombia una entrevista al programa "Levántate Cuba", de Radio y TV Martí donde calificó la celebración internacional de la prensa como un "día de luto" pues para el régimen cubano el periodista es considerado como arma ideológica para satisfacer su necesidad de poder.

"El peor obstáculo en esta carrera es el acceso a los medios, tratan de tenerte aisaldo y hay que buscar los espacios de libertad y hemos podido a través de eso filtrar la verdad", remató Santiesteban.