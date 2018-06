EEUU restringe visas a represores sandinistas

Estados Unidos impondrá restricciones de visa a los funcionarios sandinistas responsables de la represión en Nicaragua anunció un comunicado del Departamento de Estado.

Un grupo de legisladores pidió el miércoles a Trump que sancionase en concreto a dos funcionarios nicaragüenses, Francisco Díaz, jefe de la Policía de Nicaragua, y Francisco López, tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ambos muy próximos al presiente, Daniel Ortega, por su responsabilidad en la represión de las protestas antigubernamentales.

Los senadores, entre los que están Marco Rubio y Ted Cruz, pidieron a Trump averiguar el papel de Díaz "en los homicidios de decenas de manifestantes" y sobre López, quien es vicepresidente de la petrolera Albanisa, propiedad de Petróleos de Venezuela (PDVSA) señalaron que "debe ser sancionado" por firmar contratos de préstamos irregulares y beneficiarse de exenciones de impuestos.

El vicepresidente, Mike Pence, cargó el martes contra Ortega por cometer actos de "terrible violencia" contra su gente, incluyendo ataques durante la marcha multitudinaria celebrada el 30 de mayo, en la que hubo 15 muertos y 199 heridos, de acuerdo a cifras del Gobierno nicaragüense.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó

este miércoles que ya han muerto 127 personas a causa de la violencia que se vive en Nicaragua desde hace más de 50 días y denunció un "agravamiento" de la represión desde que visitó el país centroamericano hace apenas dos semanas.

A continuación, el texto íntegro del comunicado difundido por el Departamento de Estado

La violencia política por parte de la policía y las fuerzas de choque de simpatizantes del gobierno en contra de la población de Nicaragua, particularmente estudiantes universitarios, demuestra un flagrante desinterés por los derechos humanos y es inaceptable.

El día de hoy, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha decidido imponer restricciones de visa a los individuos responsables de estos abusos y de la socavación de la democracia en Nicaragua.



Las personas afectadas incluyen oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua, funcionarios de gobiernos municipales y un funcionario del Ministerio de Salud – específicamente aquellos individuos que dirigen o supervisan la violencia en contra de ciudadanos que están ejerciendo sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión y por lo tanto socavan la democracia de Nicaragua.

Estos funcionarios han actuado con impunidad en todo el país, incluyendo Managua, León, Estelí y Matagalpa. En algunas circunstancias, los familiares de estos individuos serán sometidos a las mismas restricciones.



No identificaremos públicamente a las personas afectadas debido a las leyes de los Estados Unidos concernientes a la confidencialidad de visas, pero estamos enviando un mensaje claro que los abusadores de los derechos humanos y aquellos que socavan la democracia no son bienvenidos en los Estados Unidos.



Hacemos énfasis en que las acciones que estamos anunciando el día de hoy son específicas a ciertos individuos y no están dirigidas al pueblo de Nicaragua.

Continuaremos monitoreando la situación y llevando a cabo acciones adicionales cuando sean necesarias. Estados Unidos continúa haciendo un llamado al fin de la violencia y apoyamos las negociaciones pacíficas para ponerle fin a la crisis.

(Con información del Departamento de Estado y la agencia EFE)